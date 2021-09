$!Famosos españoles y sus vacaciones disfrutadas en República Dominicana

La cantante Rosalía y el actor Álvaro Morte, el Profesor de “La casa de papel”, vinieron por trabajo, pero eso no les quitó tiempo para darse un chapuzón o disfrutar de la gastronomía.

El famoso actor Mario Casas y sus hermanos Sheila, Óscar, Christian y Daniel y sus padres pasaron unos días de descanso y aventura en la media isla caribeña. Los Casas compartieron imágenes desde el Hoyo Azul en Scape Park de Cap Cana, en las playas de Bávaro y otros paisajes de sol y arena.

El Ministerio de Turismo dominicano le respondió en inglés: "See you soon" (Te veremos pronto).

El actor participó en una jornada de restauración ecológica en Palmilla, Parque Cotubanamá bajo la coordinación del Ministerio de Medio Ambiente y Sky Tours.

Al montarse en el avión que lo condujo de regreso a la Madre Patria, Casas escribió: "Te veo pronto, gracias".

Adrián Lastra