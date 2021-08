$!Famosos que han confesado su preferencia sexual en 2021

“Solo me tomó un momento para decir que estoy muy orgullosa de ser una pequeña parte de un programa como The Owl House. Siendo pansexual yo misma, desearía tener personajes tan increíbles como Amity y Luz en mi vida cuando era pequeña”, tuiteó Whitman.

Siwa comentó que habló con su novia, a quien no identificó, sobre el amor que fluyó de sus seguidores después del video de Pride House y uno que hizo del himno LGBTQ+ de Lady Gaga “Born This Way”, refiere CNN.

“No es algo de lo que me avergüence”, dijo la joven de 17 años. “Simplemente no le había mostrado todavía a Internet”.

El actor brasileño Reynaldo Gianecchini, uno de los protagonistas de “Dulce ambición”, de la cadena Univision, dijo en entrevista con Efe que está “muy consciente” del impacto de haber hablado públicamente sobre su sexualidad.

"Nunca he querido levantar ninguna bandera. Yo creo en la libertad de ser lo que cada quien quiera ser. Creo que todos tenemos muchas facetas dentro y que la sexualidad refleja mucho eso. Yo no tengo miedo de mirar qué hay más allá. No me encajo en ninguna definición”, dijo Gianecchini durante una videollamada el pasado mes de abril.

Gianecchini debutó como actor en 2000, cuando interpretó al joven estudiante de medicina Edu, en la icónica telenovela “Lazos de familia”.

Robin, bisexual