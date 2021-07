$!Fausto Mata padece temblores; revela otros detalles de su salud

El actor y humorista Fausto Mata reveló que su corazón está siendo monitoreado luego de que más de dos meses atrás fuera llevado de emergencia a un centro de salud.

Mata reveló este fin de semana otros detalles de su situación de salud que hasta el momento desconoce, pero que se ha realizado todos los estudios pertinentes y está a la espera de los resultados.

El actor de "Sanky Panky" dice que eso que le aqueja le provoca temblores. Dentro de los síntomas narró que se le dificulta desde agarrar el celular hasta caminar, y sumado a esto se le hace díficil mover la cabeza con velocidad y sufre de muchos mareos.

Afirmó que las crisis le han dado siete veces en dos meses. Ha tenido que ser socorrido en el lobby del edificio donde vive y llevado en ambulancia a un centro médico.

“Sentí temblor, visión borrosa, mareos, no tengo fuerzas en las rodillas, como vivo en una torre me meto en el ascensor, le doy al piso, abro el lobby, meto el pie en la puerta para que no se cierre y le digo al del lobby que me saque y ahí llamó a la ambulancia y me llevan”, explicó "Boca de piano" en una entrevista con Ovandi Camilo para su canal de Youtube.

“Me da mucho temor y quizás le atribuyo que el ataque de pánico puede ser tan fuerte. Yo he pensado en determinado momento: creo me va a llegar la hora”, agregó.

Sobre el episodio de salud

Hace más de un mes, el actor de "El Cuartito" reveló en entrevista con Manolo Ozuna que una madrugada estaba padeciendo de unos temblores y mareos, por lo que se sometió a una resonancia.

Con dificultad llegó hasta las afueras del edificio donde reside solo y fue un taxista que acababa de dejar a unos nacionales haitianos en el Consulado de Haití que lo socorrió hasta el centro médico.

Dijo que debido a que actualmente está viviendo solo en su casa fue ayudado por un empleado de la torre.

En una ocasión se levantó a las 3:00 de la madrugada totalmente tembloroso. "Trato de pararme de la cama para echarme agua en la cara y cuando pongo el pie las rodillas no me soportaron y caí en el piso. Me vestí como pude, me cambié...no tenía fuerzas ni para mantenerme de pie. Salí de rodillas, me metí al ascensor, bajé sentado y el corazon haciéndome así", narró el polémico humorista.

Continuó: "Gracias a Dios, como yo vivo cerca del Consulado haitiano, aparecieron unos haitianos que estaban llevando a otros a esa hora de la madrugada para hacer fila temprano y yo me le pegué del bonete... llévenme a una clínica, les dije".

Como parte de los estudios a los que se sometió, Fausto utilizó un monitor Holter alrededor de su pecho, el cual sirve para hacer un seguimiento del ritmo cardíaco durante períodos de 24 a 72 horas. Esto funciona con electrodos y un dispositivo de grabación.