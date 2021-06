$!Felipe Polanco “Boruga” apuesta porque se entregue el Gran Soberano a María Cristina Camilo

Para el veterano humorista Felipe Polanco “Boruga”, la carrera de la actriz, locutora y comunicadora María Cristina Camilo merece ser tomada en cuenta por la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, para recibir el máximo galardón de este año El gran Soberano.

Él justifica su respuesta en la gran trayectoria de la dama del buen decir que supera los 100 años de edad.

“María Cristina merecía ese premio desde hace muchos años. Una carrera limpia, diversificada y de calidad. Creo que este es el mejor momento para reconocerla”, señaló sobre la dama, quien fue el primer rostro que se vio en la TV dominicana hace más de 50 años.

“El humor es una de las áreas que más se ha visto afectada con la pandemia. Porque no se tenía el feedback. Tuvimos que adaptarnos y cambiar la forma de hacer humor. Adaptarse a las redes sociales”, señaló.

“Dentro de poco vamos a reintegrarnos a YouTube, vamos próximo a integrarnos a una emisora de radio”.

Sobre el humor de esta generación el humorista lo tiene claro. “Siempre opino bien de quien hace reír porque es muy difícil”, explicó.

Su humor es muy particular con un sello que no cambiaría. “Mantendría la decencia dentro del humor, aunque en un principio sí hacía humor de doble sentido, pero me hice más familiar desde hace más de 30 años”, ratificó.