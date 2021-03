$!Felipe Polanco “Boruga” denuncia que Carlos Sánchez plagió frases de su libro

De acuerdo con lo argumentado por el veterano humorista, lo que dice Sánchez, considerado el “Rey del stand up comedy” en el comercial de una entidad bancaria tiene algunas “15 frases suyas”. “Yo digo e’ que somo’ así”, y él dice “e’ que así somo’, afirma.

“Tú abres mi libro (E’que Somo Así) y de las frases que Sánchez utilizó en ese comercial por lo menos 10 o 15 están en el libro. Está mal por Carlos y está mal por el banco, porque el banco debe tener un departamento de relaciones públicas que se cerciore de que lo que va a usar determinada persona sea suyo”, expresó Polanco en Las Exclusivas de José Peguero.

Aseguró que Sánchez se está beneficiando económicamente usando estas frases sin pagarle derechos de autor, por lo que espera un acercamiento por parte de este para evitar proceder a la acción de la justicia.

“Ahí hay dinero de por medio, eso comercial se pagó, eso está rondando, entonces yo entiendo que a mí hay que darme una parte de eso”, dijo.

Boruga manifestó que con esta denuncia no está buscando una enemistad con el humorista, sino que este lo compense económicamente por utilizar expresiones de su libro.

Expresó que no es que se molesta porque se inspiren de él, sino que no den créditos: “Tu sabes lo orgulloso que me siento de Raymond Pozo decir que el personaje de Tubérculo nació de un show que vio de Felipe Polanco, uno se siente bien porque te están dando los créditos, te están diciendo que fuiste un punto de partida. Pero yo veo que Carlos usó este segmento que es de una rutina de show que yo vengo haciendo desde hace muchos años y cuando veo que termina es para un asunto comercial, un banco”, agregó.

“Yo estoy esperando que me manden algo a mi”, señaló.

En la entrevista también dijo que en sus shows ha dejado de hacer chistes, que mejor se concentra en las rutinas. “Los chistes no son de nadie”.