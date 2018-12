$!Festival Internacional de Poesía: por la persistencia de lo humano

Los poetas procedentes de once países, incluyendo la participación como anfitrión de República Dominicana, asistirán a diversos escenarios en eventos abiertos al público en su mayoría no sólo en Santo Domingo, sino también en San Pedro de Macorís, Azua y Santiago. Estará dedicado al escritor y periodista dominicano Tomás Hernández Franco.

Un festival que se desplaza

El domingo 25 se hará una actividad especial en el marco del Festival Internacional de la Poesía por el Día Internacional de la no violencia contra la mujer, con la conferencia “La violencia en los saberes: poetas decimonónicas excluidas del canon”, en la capilla Los Remedios de la Ciudad Colonial.

Para el viernes 23 se realiza en San Francisco de Macorís, en la región este, un recital en el Liceo Secundario a las 10:00 de la mañana y otro a las 5:00 p.m. en la Alcaldía de esta ciudad. Ese mismo día, pero en Santo Domingo, se dictará a las 11:00 a.m. un conversatorio en torno a la obra de Tomás Hernández Franco en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, y a las 8:00 de la noche un homenaje a este destacado escritor dominicano a quien se le dedica el festival con la lectura de su emblemático poema “Yelidá” en Casa Quien de la Ciudad Colonial.

Resurgir tras una pausa

El Festival Internacional de Poesía Santo Domingo se celebró por primera vez en el 2007, dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro. La actividad se mantuvo realizando de manera bianual con la participación de invitados como el recién ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía, Rafael Cadenas, y del premio Cervantes Antonio Gamoneda. Pero en 2011 recesó por cuatro años.

Su actual director explica las razones. “Cuando vino el cambio de gestión de gobierno y en Cultura, el nuevo ministro que llegó en el 2012 (José Antonio Rodríguez) decidió que el festival no estaba dentro de sus planes de su política cultural, a lo cual tenía el derecho porque cada ministro tiene sus criterios y política, no le pareció relevante hacerlo y decidió que no lo iba a hacer”.

Batista apunta que esa suspensión también respondió a una debilidad del festival: no ser independiente del Ministerio de Cultura en cuanto a su realización, una situación que en cierta manera ha sido subsanada al crear la Dirección del Festival Internacional de Poesía cuando llegó un nuevo incumbente a este ministerio en 2016, Pedro Vergés.

“Ahora al existir dentro del organigrama del Ministerio de Cultura esto permitirá que el festival se realice independientemente del criterio del ministro que llegue”, considera Batista.

En la actualidad, explica su director, el festival se ha asumido con una convocatoria anual desde el 2017.