Figuras dominicanas sucumben a la popularidad del TikTok durante el confinamiento

TikTok es una popular aplicación que permite a los usuarios crear vídeos musicales de 3 segundos a un minuto de duración. En poco tiempo se convirtió en una de las plataformas líderes en creación de contenidos virales, graciosos o entretenidos.

En los tres años posteriores al lanzamiento en septiembre de 2016, TikTok adquirió 500 millones de usuarios activos, datos que ha cuadriplicado con el confinamiento por la pandemia del coronavirus. La aplicación, ya sumó más de 2000 millones de descargas en todo el mundo. Esto se debe a que, emplea inteligencia artificial para analizar los intereses y preferencias de los usuarios a través de sus interacciones con el contenido, mostrando material personalizado para cada uno.

Estas características convierten a los usuarios que se destaquen en muy populares, lo que ha llamado la atención de celebridades de todo el mundo. Estrellas emblemáticas del cine como: Anthony Hopkins y Arnold Schwarzenegger o la mexicana Erika Buenfil han sucumbido a la tentación, logrando conectar con un grupo más joven, que es la principal porción poblacional seguidora de esta herramienta.

Como era de esperarse nuestras celebridades del patio no se iban a quedar sin su dosis de popularidad y entretenimiento proporcionado por TikTok, y se han unido a la fiebre por ser el más gracioso o creativo de las redes sociales. Aplaudidos y criticados por igual, lo mismo los vemos utilizar filtros para parecer menor o mayor mientras hacen un chiste o asumir algunos de los retos de baile que propone la aplicación.

A nivel local, la famosa red alberga a figuras como Nashla Bogaert, que supera los 150 000 seguidores; Yubelkis Peralta, con cerca de 160, 000; Sandra Berrocal, con más de 130 000 y Caroline Aquino, que sobrepasa los 100, 000. Otras dos figuras que se unieron a la fiebre del TikTok son las presentadoras de televisión Milagros Germán y Pamela Sued. También son muy populares la cantante urbana La Insuperable y la presentadora de televisión y modelo Clarissa Mnolina así como la humorista Cheddy García. Los caballeros tampoco se han quedado atrás Don Miguelo, Mozart la Para, Liondy Ozoria, Prince Royce y Fernando Villalona son sólo algunos de ellos.

A continuación destacamos algunos casos

Nashla Bogaert y su destreza para el baile

Actriz, presentadora de televisión, modelo, canta y baila, la cibaeña ha demostrado ser una de las figuras más completas del arte local. Ahora la hemos visto explotar esta última faceta a través de complicadas coreografías de artistas como Jennifer López o Shakira. Aunque en general, ha recibido críticas positivas sobre el uso de la aplicación ha tenido que salir al frente de una que otra opinión, donde se estima que este no es un momento de estar bailando sino ayudando a los demás, respondiendo tajantemente: “se pueden hacer ambas coas”. ¿Qué opina usted?

El mayimbe del merengue también hace humor

A Fernando Villa­lona se le conoce por su talento en la música, pero no tanto por su buen humor, sin embargo en los videos subidos con su esposa Fátima a la plataforma de TikTok ha demostrado que sí tiene la vena para hacer reír. El Mayimbre comparte videos con audios chisto­sos, situaciones divertidas y además se suman a los famosos “challen­ges” de bailes. Con más de 40 mil seguidores el artista ha sabido aprovechar la tecnología para acercarse al público de esta generación.

La Diva de la televisión a la conquista de nuevas plataformas

Renovarse y adaptarse a las nuevas formas de expresión y comunicación es la única alternativa que les queda a las figuras. Milagros Germán lo tiene claro y se ha unido a la aplicación TikTok para llevar contenido entretenido. Sin dejar de utilizar las redes y su programa de televisión para cuestionar y exponer situaciones que considera pueden ser mejorables en el manejo público la comunicadora ha encontrado un balance para cumplir con otra función básica en estos tiempo, entretener.

Habla una tiktoker dominicana

María Fernanda Boyero, una creadora de contenidos en TikTok que se ha hecho popular por imitar los gestos y diálogos de Plácida, ese personaje que inmortalizó la humorista Nany Peña, habló con DL sobre la popularidad de esta aplicación en tiempos de cuarentena.

Para ella no hay una técnica específica. Se trata de practicar y disfrutar lo que hace.

“Practicarlo bastante hasta que salga bien. Yo me imagino que soy yo la que está en la situación, lo que me ayuda a que los gestos salgan mucho más naturales. Lo digo en voz alta, aunque mi voz no salga. Pero, reitero, lo más importante es aprenderse bien la línea se va a decir”, expresó Boyero,

Responde a las críticas

Para muchos el TikTok refleja un lado banal que no aporta mucho a las personas en tiempos como estos, y que pueden realizar este tiempo para concienciar a las personas.

Sin embargo, ella lo tiene claro. “Se pueden hacer las dos cosas, hay que despejar la mente. Sí están pasando cosas malas. Sí tienes que estar informado, pero ese no puede ser el 100 por ciento del día a día de un ser humano, porque al final eso lo acaba. En algún momento uno tiene que despejar la mente, ya sea viendo una película, escuchando música, compartiendo con la familia o riéndote con un video de TikTok, al final hay que despejar la mente”, enfatizó.

“Es bien aleatorio el contenido, pero así mismo tiene mucho contenido que tú no controlas lo que sale, pero los padres deben estar pendientes sobre el tipo de contenidos”, dice.

Medios tradicionales

Para ella, los medios tradicionales y los emergentes pueden desarrollarse sin tener que competir. Como ejemplo ha puesto el uso que le han dado muchas figuras públicas, lo que les ha permitido proyectarse en otros grupos de seguidores.