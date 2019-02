$!Franci Pichardo: “Nunca me sentí ofendido por ser de campo”

Luego de la primera temporada del concurso Masterchef República Dominicana algunos concursantes han decidido emprender auxiliados de la popularidad y el alcance de las redes sociales. Uno de los 18 participantes que sigue persiguiendo su sueño de ser chef es Franci Pichardo, quien quedó en el Top 8 de la competencia. Oriundo de Maguaca, un campo de Cotuí, se dio a conocer desde la primera emisión del programa por su origen humilde; llegó consciente de su realidad, fue un ex policía y luego chofer que se quedó en el último año de bachiller que no intentaba hablar con la mejor dicción, pero siempre se mantenía rebosante de alegría y reía con la frase “Sí, señor” no importa cuán fuerte fuera el reto. Esa frase con su mano derecha levantada con el puño cerrado como símbolo de victoria lo destacó en todo el programa y ya la tiene registrada en ONAPI. Así, Franci Pichardo, sin muchas técnicas en la cocina y muchos menos con dominio del emplatado, consiguió el mejor plato de la chef dominicana María Marte, la criolla radicada en España con dos estrellas Michelín. Durante la competencia siguió mejorando hasta ser eliminado.

Emprende en la cocina

En una visita a Diario Libre acompañado de su esposa Rosanna Báez, Franci Pichardo promueve el proyecto “Chef a domicilio”, además de publicar sus recetas en su canal de YouTube que lleva su nombre y página web, “Las recetas de Mía”, en honor a su hija. Por si esto fuera poco, es imagen de una conocida marca de granos. Franci Pichardo tiene una palabra que lo define y es la perseverancia. Rossana Báez, quien lleva 11 años casada con Franci, se unió al proyecto de emprender en la cocina. Juntos procrearon una niña de 8 años. Ella recuerda que su pareja siempre le gustó la cocina, pero nunca se dedicó a ello. “Antes de participar en Masterchef República Dominicana yo tenía una página llamada Recetas de Mía. El concepto de “Chef a domicilio” yo lo tenía desde hace años, ahora cobró más valor después de mi participación en el reality”, cuenta Pichardo. Él propone el menú o realiza los platos que el cliente desee en la casa donde se hará la actividad. También, tiene previsto crear una empresa de catering. No obstante, ahora es una celebridad. En su pueblo de Cotuí lo han bautizado como el “Masterchef del Pueblo”. Solo en Instagram cuenta con 34 mil seguidores. Ahora, con el contrato que firmó con la marca Don Rodrigo, empezó a realizar los 36 Cooking Shows en distintas barriadas, algo que lo tiene muy feliz. “Ver que le puedo enseñar algo de lo que aprendido me hace sentir orgulloso”, afirma. Él relata su experiencia con María Marte: “Me propuse que cuando llegara otro chef iba a prestar más atención en la elaboración, presentación y contextura del plato. Sentí esa buena vibra desde que la conocí. Y dije: “Aquí es que voy a romper”. En ese episodio, él dijo con honestidad: “Quizás en Maguaca (su campo) no sepan lo que son dos estrellas Michelín, pero cuando yo vaya les voy a explicar”, declaración que provocó múltiples reacciones en las redes sociales. Pichardo dice que no tiene miedo ni vergüenza por ser alguien llano: “Nunca me sentí ofendido por ser de campo y no tengo vergüenza de decir lo que yo quiero”, declara. Ni él ni su familia esperaban que llegara tan lejos. “Quedé en el puesto número 8 y para mí fue como ganar el número 1”, dice. Cuando ganó el plato de la chef María Marte

Luego del concurso

Franci Pichardo se promueve en las redes sociales

Después de su paso por Masterchef, Pichardo, de 43 años y cinco hijos, ahora podrá estudiar gastronomía de manera profesional. Cuenta que recibió una beca en la Escuela Gastronómica Pucheu, en Santiago de los Caballeros. “Yo quede frío cuando me llamó el señor Pucheu y me ofreció una beca de RD$200 mil para que yo pueda seguir estudiando gastronomía en Santiago”, indicó Pichardo. Y forma parte de la Federación Dominicana de Gastronomía (Frdoga). En el referido gremio está el chef Leandro Díaz y la chef Tita.

De chofer a chef

“Ahora la torta se volteó. Pasé de ser chófer a ser chef”, narra con felicidad Franci Pichardo al recordar su pasado reciente. El asado negro, que consistió en una reducción de un asado de res con arroz negro, le mereció conseguir el mejor plato de la chef María Marte en Masterchef, pero su mayor satisfacción ha sido superarse. “El arte culinario se parece mucho a la medicina, uno nunca termina”, confiesa. Nació dentro de una familia humilde, compuesta por ocho hermanos, seis varones y dos hembras, quienes se mudaron muy pequeños desde Salcedo a Cotuí con sus padres. Al crecer, Pichardo probó suerte en la capital y se ‘enganchó’ a la Policía Nacional. En la institución del orden duró seis años. “Al salir de la Policía puse un ‘chimi’ en la esquina Caliente de Herrera en el año 1999”, recuerda. En esa época como policía duró tres meses en el área de panadería e hizo el segundo y tercero de bachillerato en el horario nocturno. Narra que duró más de un año trabajando en la cárcel de Najayo. “Tuve que mover cielo y tierra para salir de ahí. Ganaba RD$1,200 pesos en los años 90”, relata. Pero distintas situaciones lo hicieron abandonar las filas de la institución voluntariamente y se quedó como raso. No obstante, valora lo aprendido: “El comportamiento en la Policía me ayudó mucho. Yo aprendí mucho en la calle. Siempre digo que yo caigo en un gancho porque yo quiero”, afirma. En esos años ya tenía hijos, por tanto, debía salir a buscar ‘el moro’. Franci Pichardo siguió narrando a este diario que trabajó en un supermercado llamado Palic que no funcionó en el país y por tal razón liquidaron a todos los empleados y con ese dinero puso un carrito de comida rápida, popularmente llamado como ‘chimi’ en la esquina Caliente de Herrera donde vendía sándwich, chimi y hotdogs. Pero trabajar de noche en un lugar peligroso lo hizo recapacitar y decidió dejar ese negocio informal: “Luego saco mi licencia para tener un trabajo fijo y consigo un trabajo como ayudante de un camión de una famosa embotelladora de agua. Desde el año 2000 en adelante he sido chofer”, expresa. Ese era el trabajo que tenía antes de entrar a Masterchef RD el año pasado y el que dejó por irse a hacer lo que le apasiona, cocinar.

Reflexión de todo el camino recorrido

“Vivo agradecido de la vida, de Dios y de mis padres. Vivo agradecido de mi esposa también, aun con nuestras altas y bajas”, manifiesta. Al cuestionarle qué piensa del camino recorrido hasta ahora, reflexiona: “¿Qué puedo decir de la vida? Todo. Yo siempre he dicho que el que persevera triunfa. Que todo el que hace las cosas dentro de lo que cabe lo puede lograr. Hay que estudiar, seguir adelante y seguir persiguiendo sus sueños. Si usted siente que todavía no lo ha conseguido pues siga para adelante. Yo se lo digo honestamente; yo participé en un concurso de televisión, la gente me quiere muchísimo, donde quiera que me ven me piden fotos. Pero yo no soy chef, yo soy un cocinero que quiere seguir aprendiendo”.

Valor por lo de Cotuí

Franci Pichardo resalta en sus platos la cocina de Cotuí, como lo hizo durante la competencia, donde dio a conocer platos típicos de su pueblo. “Me quiero ir por lo de Cotuí”, afirma. Refiere que en la presa de Hatillo crecen diversos pescados y mariscos, dentro de los cuales destaca el camarón, mientras que en Quita Sueño crecen las almejas. “Si nos vamos por el norte, tenemos tantas parcelas de arroz que usted se pierde mirando las plantaciones; por Cevicos usted también se pierde mirando tantas piñas. Hay otras zonas donde se produce la pimienta y la canela”, resalta. En un futuro piensa lanzar una revista de recetas con los platos de Cotuí.

En Masterchef RD, estos fueron los platos que realizó en honor a su terruño: En Masterchef también ganó "Mejor plato" con La Jaiba en su concha Puré de Buen pan con crema a la castaña

Guinea a la pimienta con crema a la castaña

Salpicón de jaiba en su concha

Ceviche de trucha con una reducción de carambola

Franci Pichardo dice con orgullo: “Esto me cayó del cielo y seguiré dándole para adelante para convertirme en lo que yo quiero ser, que es ser un chef profesional”, concluye.

Otro mejor plato

Cuando logró entrar al concurso