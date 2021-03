$!Francisca Lachapel en un “lío” con Julián Gil por Marjorie de Sousa

La dominicana Francisca Lachapel, una de las conductoras de “Despierta América”, se encuentra en un conflicto con el actor Julián Gil por unas declaraciones que hizo en el programa matutino que, para muchos fue en total defensa de Marjorie de Sousa y minimizando lo que la actriz había dicho de él”.

Gil le respondió deseándole que ojalá nunca le toque vivir lo que le está pasando a él.

Las palabras de Francisca fueron las siguientes: “Lo que sí yo creo es que ya Julián debería de parar de hablar de Marjorie (...) Además que yo recuerde ella ha seguido su camino y yo no la he visto nunca diciendo nada más que tenga que ver con el padre de su hijo”, esto, como su opinión sobre una entrevista que dio el galán de telenovelas, en la que afirmó que Marjorie debería de ir a terapia psicológica para que lo deje convivir con su hijo.

El actor argentino y boricua se indignó por este comentario y se desahogó en las redes sociales del programa de Univisión, pero según él, le restringieron los comentarios y debió publicar su posición en las historias de su Instagram.

Julián Gil le recordó a la conductora de “Despierta América” que Marjorie lo acusó de narcotraficante y de intentar envenenar a su hijo Matías, por lo que la invitó a estudiar el caso.

“Se te olvidó que me acusó de narcotraficante, de tratar de envenenar a Matías en el centro de convivencias, de drogadicto, de violento, de alcohólico... se te olvidó que un día frente a toda la prensa incluyendo las cámaras de ustedes (Despierta América), me acusó de intento de secuestro ¿sigo?”, dijo el también conductor. Y le preguntó a Francisca: “¿Estás segura que ella no habla mal de mí?”.