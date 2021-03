$!Freddy Ginebra recibió este lunes la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19

El gestor cultural y fundador de Casa de Teatro, Freddy Ginebra recibió este lunes la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

En enero de este año Ginebra informó que había dado positivo para el COVID-19, sin embargo su salud se mantuvo estable por lo que no necesito ser ingresado en un centro hospitalario.

“Estoy listo para un casting. Avisen, soy actor desempleado y hago lo que aparezca. Quedan pocos de mi edad”, dijo Freddy Ginebra tras recuperarse.

En una entrevista concedida a Diario Libre, el creativo dijo: “El COVID no podrá conmigo y entonces comienzan a llegar mensajes, cadenas de oración, cartas de amigos, bandejas con platos deliciosos... Nunca sabré cómo agradecer tanto cariño, tantas palabras esperanzadoras, tanto te quiero amigo, hermano... Ya lo sé, el COVID no me matará nunca, si muero será de amor”, explicó.