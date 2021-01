Freddy Ginebra se recupera: "Estoy listo para un casting"

El gestor cultural y escritor dominicano Freddy Ginebra se recupera satisfactoriamente del coronavirus en su hogar.

Ginebra agradeció las oraciones y muestras de cariño luego de dar positivo al COVID-19 hace más de una semana. Y con el sentido del humor que lo caracteriza dijo que está listo para trabajar.

"Estoy listo para un casting. Avisen, soy actor desempleado y hago lo que aparezca. Quedan pocos de mi edad", escribió el fundador de Casa de Teatro, de 76 años, manifestando buen ánimo.

Hace unos días expresó: "Estoy lleno de planes y dispuesto a seguir sembrando todo el bien que pueda en el camino que me quede por recorrer. Una vez más amigo mío se ratifica que solo el amor hace milagros. Todo lo demás es una pérdida de tiempo. Gracias a tantos y tantas. Desde lo más profundo de mi corazón y con lágrimas de felicidad les abrazo".

Y en su acostumbrada columna con Diario Libre "Celebrando la vida" relató cómo han sido sus días con el virus cerrando el artículo con las siguientes palabras:

"El COVID no podrá conmigo y entonces comienzan a llegar mensajes, cadenas de oración, cartas de amigos, bandejas con platos deliciosos... Nunca sabré cómo agradecer tanto cariño, tantas palabras esperanzadoras, tanto te quiero amigo, hermano... Ya lo sé, el COVID no me matará nunca, si muero será de amor".

Amigos y relacionados del arte y la cultura celebran su mejoría.