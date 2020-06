Gabi Desangles anuncia respaldo a iniciativa de Gonzalo Castillo

La comunicadora y actriz Gabi Desangles, presentadora del espacio televisivo “Vale por Tres”, anunció su respaldo a una iniciativa del candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

La plataforma que promueve y de la que ella es moderadora es “Escúchanos 2020”, que “busca incluir las necesidades de los gremios profesionales jóvenes en el plan de gobierno”, entre ellos comunicadores, diseñadores y arquitectos, publicistas, propietarios de agendas publicitarias, emprendedores, médicos, entre otros.

En su mensaje en sus redes sociales mediante un video, Desangles no fue directa y más bien mostró ambivalencia sobre decir si apoya a Gonzalo Castillo o no, como lo han hecho artistas como Wason Brazobán, más bien aseguró que siempre ha sido una mujer “honesta”, y fue una determinación consultada con su “conciencia” participar como moderadora de la iniciativa, lo que ha generado cientos de criticas en su publicación.

“Saben que soy honesta con ustedes y conmigo misma. Que antes de tomar alguna decisión consulto mi conciencia y la de aquellos en los que confío. Cuando recibí esta llamada antes de conocer que ESCÚCHANOS era de Gonzalo Castillo, ya sabia que quería participar. Era todo lo que yo le exigía como ciudadana a cualquier político. Una plataforma donde nos escucharan. Que genuinamente se preocuparan por los obstáculos de sectores productivos de la clase media emprendedora”, expresó en el video.

También dijo que “es una grandiosa oportunidad para ser escuchados en este momento”, y “siempre me he mantenido muy neutral, pero entiendo que esta plataforma es sensacional para poder reunir a gremios importantes que no son escuchados”.

Agregó: “Todo esto desde un espacio cara a cara, apolítico y anónimo donde se puede ser sincero sin ser juzgado. Ser moderadora de Escúchanos y presenciar las discusiones de esas voces activas dentro de cada sector ha sido muy enriquecedor para mi. Creo que es un ejercicio de democracia responsable y que debería quedarse con nosotros”, explicó.

Desangles recibió diversos comentarios por no ser directa. “De apartidista no tiene nada estás trabajando para el candidato del gobierno por más que lo quieras pintar ya te declaraste del Penco”, escribió la usuaria @dinorah_sosa_nunez, “Tanto mareo para decir que esta con Gonzalo papeleta. Aquí no hay indios”, dijo @joelmedina809 o de la usuaria @yvettemorales22: “Ya se nos olvidó todas las protesta que se hicieron frente a la Junta Central Electoral, ya se olvidó del fraude que iban a hacer en las elecciones, ya se ha olvidado todos los actos de corrupción de este gobierno. Dios mío, es amnesia”. Por tal razón, la actriz se vio en la necesidad de explicar su posición en varios ‘Story’ de Instagram.

“Soy comunicadora y mi trabajo es comunicar. Fui invitada como moderadora y entiendo que es una buena iniciativa... Ningún político se había acercado a mí para preguntarme cuáles son los problemas en el entretenimiento, eso me pareció muy bien, aparte de que estoy haciendo mi trabajo, que tengo todo el derecho de hacer y no le estoy haciendo daño a nadie”.

En otro video en su Story, dijo: “Esto no tiene que ver con partidos políticos, sino con ejercitar realmente los derechos y deberes de los ciudadanos, que necesitamos, que nos hace falta y que exigimos”.

Sobre la plataforma

En el sitio web escuchanos2020.do se expresa que “Gonzalo Castillo desea conocer mejor la situación de los pequeños y medianos empresarios de la clase innovadora dominicana: desde publicistas hasta restauradores y activistas medioambientales.

Por su experiencia previa, ya conoce bien las necesidades de los grandes empresarios y de la población masiva, pero ve una oportunidad de conocer mejor lo que está entre ambos grupos. Ahí se encuentra un colectivo de visionarios que quiere ser competitivo ante todos los cambios tecnológicos y sociales que se han dado en los últimos cinco años. Los encuentros estarán dirigidos por Gonzalo A. Castillo, director de desarrollo e integración de propuestas.

Cada representante es un líder reconocido dentro de su rubro. Escúchanos no tiene carácter marcadamente partidista, sino ciudadano, y por eso es importante contar con las voces más activas dentro de cada sector”.