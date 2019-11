Gabriel, “el invertebrado”, habla de su acto en la semifinal: “Esta vez voy a divertirme”

“El acto de corte de jueces fue el más exigente para mí -continuó-, porque fue algo con lo que yo no estaba preparado, no sabía si pasaba o no. En este acto de la semifinal siento que voy a divertirme. Subiré al escenario con la idea de dar todo lo mejor de mí”, reseñó.

“La audición fue algo muy diferente y me dio un cambio muy bueno, porque a partir de esa presentación poca gente me llama por mi nombre, para todos soy ‘el invertebrado’ y se siente bien”, argumentó.

Su presentación favorita

“Entre todos los actos yo no puedo escoger uno como favorito porque aquí en Dominicana’s Got Talent lo que me ha gustado es que todos somos compañeros. Aquí todos tenemos talentos y somos buenos. Todos los actos a mí me gustan”, respondió al ser cuestionado por el acto de sus compañeros que más le ha gustado.

¿Por qué votar por su acto?

El es claro al contestar: “Voten por su favorito, si sienten que mi acto valió la pena que voten, pero si sienten que hubo otro acto mejor o que lo merece más que yo que le den el voto. Yo no estoy en contra de eso. Me siento bien con que se reconozca el talento de verdad, no que digan es mi favorito y voy a votar, sino que vean el programa y digan ese acto merece llegar a la final”, se sinceró.

Debes enviar la palabra “INVERTEBRADO” al #6010 de 8: 00 p.m. a 9:50 p.m. si quieres que esté en la gran final. También puedes votar por su acto a través del voto libre de Diario Libre.