Gaby Desangles encarna la maldad en “Blancanieves”

Una malvada Gaby

Ella afirma que está fuera de su zona de confort. A Luis Marcell Ricart lo considera un gran director que le dio el espaldarazo para atreverse. Después de ser conocida en el teatro musical con interpretaciones cómicas y adorables que incluyen a la colombiana Catalina Clemencia, la Grande en “Anchoítas” o Trixie Malone en “Hotel Burlesque”, roles que se robaron la atención de la gente, dice que ahora será diferente: “Aquí quiero hacer todo lo contrario: quiero que me vean con rencor, que me odien”.

En el drama

Desangles canta en la obra, pero no se considera cantante. La también conductora del espacio diario “Nada que ver con Noticias” por CDN 37, afirma que la Reina Malvada tiene una voz mucho más grave que la suya. “Me tomó esfuerzo lograr esa voz”, indica.

Aunque sea un cuento visto como infantil, no es menos cierto que Blancanieves es un relato dotado de drama. Gaby Desangles expresa que estará haciendo algo más dramático. “Esa reina es tan mala que hasta manda a matar. Tiene un lenguaje corporal dominante. Como es un musical, el trabajo de la voz y la manera de cantar es distinta. Es maravilloso para mí hacer esa búsqueda y ese trabajo como actriz”, refleja complacida.

Interés

Para la actriz, el público dominicano ha cambiado y es cada vez más exigente. Ella ve la propuesta teatral como una opción de calidad: “Tenemos un escenario cómodo, atractivo. Te puedo decir que no he visto una sala vacía, gracias a Dios. Nuestros musicales no tienen nada que envidiarle a otros montajes internacionales”, afirma muy segura.

No vacila al decir:“Al final, para eso uno trabaja. Yo lo hago con amor”.