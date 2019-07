$!Gardo, el nuevo galardón a la radio

La radio es un medio de comunicación que conecta de una forma especial con la audiencia. A través de su voz los locutores logran conquistar a su público, pero es con sus ideas que los convierten en verdaderos fanáticos. Pensando en la importancia de la labor de los que usan el micrófono para aportar a la sociedad, el productor de radio y televisión Juan Carlos Albelo se embarca en la tarea de premiar a la radio dominicana con el galardón Premio Gardo.

La primera edición se realizará el 26 de febrero del 2020 en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, y premiará producciones radiofónicas, a sus productores y conductores por sus trabajos en los 12 meses anteriores.

Su creador resalta la necesidad de premiar a quienes nos informan y entretienen a través de la radio para incentivar su calidad y creatividad. “No hay un premio para la radio. Entiendo que la radio merece ser valorada por la calidad de sus contenidos, la cantidad y la diversidad. Además, por la presencia que tiene la radio en la vida de todos”.

Sobre la importancia de la radio afirma que no ha perdido su posición como medio de comunicación masivo. “La radio siempre ha sido subestimada y no ha sido valorada en su justa dimensión. La radio sigue teniendo mucha importancia. Mientras tú conduces no puedes revisar redes sociales, en los lugares más apartados de la nación no hay internet, pero hay radio. La radio sigue siendo muy importante, se sabe que la difusión a través de ese medio es muy trascendental, sigue siendo un medio de consumo masivo. Las redes sociales tienen mayor importancia en el área urbana”.

Llama la atención que para este premio no se estará exigiendo pertenecer al Círculo de Locutores, ni poseer el carnet que emite esta institución, esto por entender que la radio que se hace en la actualidad no sigue las reglas que en el pasado eran la norma. “Para la premiación usted puede ser o no miembro del Círculo de Locutores. Puede tener el carnet o no, eso no es mi problema. Pienso que la radio ha crecido de espaldas a eso. Se ha diversificado, y me atrevería a decir que ya la radio existe de espaldas a la carnetización que antes era vital. Aunque la comisión como institución del Estado participa como jurado”.