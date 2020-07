$!Geráldine de Santis: “Del pasado busco lo que falta por decir, lo que está entre líneas”

¿Cómo ha recibido el Premio Anual de Literatura Infantil y Juvenil?

Lo he recibido con mucha ilusión, mientras estaba de vacaciones en la playa. De inmediato celebré con los amigos que me acompañaban en un atardecer mágico, como los que hay en Samaná. Había asumido que cancelarían el premio por toda la crisis del coronavirus, pero afortunadamente me equivoqué.

¿Qué implica haber obtenido el importante galardón?

A nivel profesional y como gestora de la LIJ dominicana, obtener este premio me confirma que en el país el género infantil y juvenil sigue considerándose literatura, algo que hace unas décadas no ocurría, y que tiene un lugar importante en la cultura, a pesar de que nos falta aún una difusión más sistematizada de las obras de autores e ilustradores. En lo personal, aunque no es el motor por el que nos dedicamos a este oficio, resulta muy satisfactorio recibir el premio, porque además del reconocimiento y la dotación económica, el jurado estuvo compuesto por colegas a quienes aprecio mucho, todos sumamente profesionales y cuidadosos en su rol. No tenía idea de quiénes serían para este año, y resulta que trabajamos en otros proyectos durante el último año.

¿Cómo se presentaría ante el público que no conoce su producción?

¿De dónde nace su conexión con la narrativa?

Cuando estuve trabajando como docente hace unos años, conocí una serie de libros estadounidenses de ficción histórica y supe que en ese sistema de enseñanza se yuxtaponen el lenguaje y las ciencias sociales, de modo que la lectura de novelas para niños y jóvenes basadas en eventos históricos es un recurso muy eficiente para conectar con las emociones de los estudiantes, y no solo con la parte cognitiva, que suele ser el único objetivo curricular. Ahí entendí que quería hacer lo mismo con temas dominicanos y comencé con tópicos de la vida común como la tecnología, la inmigración, hasta llegar a otros más cronológicos, como la Reconquista y las dominicanas de nuestra historia. Esa narrativa cercana, pero a la vez con contenido culturalmente relevante tuvo su origen en mis años de profesora e investigadora, feliz coincidencia con la vocación docente que aún hoy me da muchísimas satisfacciones.

¿Qué pasa en su mente antes de escribir?

En inglés se dice ‘ I check out ’, es decir, me “desconecto”, me “salgo” de la cotidianidad para entrar en la escritura. Elimino el volumen del celular y lo alejo del escritorio, cierro las ventanas de mi estudio, preparo café y agua, y generalmente pongo música de fondo; algún soundtrack de Ennio Morricone, Philip Glass, Ludovico Einaudi...y cuando estoy lista, entro en el mundo que voy a escribir. Reviso, leyendo dónde me quedé la última vez, respiro para retomar ese ritmo, esa voz. Sin ánimo de ofender, porque conozco lo delicado de esa realidad, es como entrar en un estado de autismo inducido, como bucear en aguas profundas... hay que alejarse de la superficie, ir hacia adentro... aunque lograrlo es todo un reto. Nuestra ciudad es muy ruidosa, los vecinos bastante más y en la avenida los vehículos y las construcciones aledañas se empeñan en distraerme. No me dejo, al menos, casi nunca. Cuando salgo del estado de trance, siento como si acabara de nacer. Me cuesta recordar qué cosas tengo pendientes de la vida “real”, que para mí es menos interesante que la que estoy inventando en ese momento. He dejado de dar explicaciones a quienes no comprenden del todo mi estilo de vida... solo los creadores comprometidos pueden realmente identificarse con abrir una ventana hacia el infinito y querer quedarse a vivir ahí.

También investiga sobre el pasado. ¿Qué la motiva a hurgar en lo sucedido?

Hay silencios y omisiones que siempre me han perturbado. Al menos de niña, cuando crecía en la escuela, recuerdo haber tenido curiosidad sobre aspectos que no aparecían en los libros de ciencias sociales; sí, el texto decía que sucedieron guerras, revoluciones... pero me preguntaba, ¿Dónde estaban los niños como yo? ¿Y sus madres, sus padres, sus tíos?... ¿Estaban todos en la guerra o se habían puesto a salvo? ...Esos esclavos de los que hablaban, ¿qué sentían? ¿qué tenían para contar? Es decir, en mi mente, se tejía toda una manta de posibilidades que no estaban explícitas en la lectura asignada. Me preocupaba la parte concreta, social de lo que leía. Si les preguntaba a los maestros, se encogían de hombros; no sabían qué responderme, o me daban un sermón religioso que no me cuadraba del todo. Los más empáticos, generalmente las maestras, más o menos guiaban mis dudas, pero los esquemas de la escuela tradicional no ayudaban a explorar estas ambigüedades.

En definitiva, que del pasado busco lo que falta por decir, lo que está entre líneas. Así sucedió, por ejemplo, con mi libro “Nela, la revoltosa”, que es un homenaje a Ciriaco Ramírez, el verdadero líder de la Batalla de Palo Hincado, pionero de los antecedentes de la independencia, quien fue echado a un lado por el grupo de los hateros de Juan Sánchez Ramírez y enviado a Puerto Rico en calidad de preso político. Solo unos pocos historiadores rescatan su legado, pero aún hoy persisten fuertes incomprensiones de ese periodo que nos atrasó más de tres décadas en cuanto a autodeterminación política. Esas omisiones son las que busco para traerlas a la luz a través de la ficción y aclararlas, especialmente a los muchachos en la escuela media, que aún están interesados en la parte “aventurera” de la historia.

Últimamente, me he dado cuenta de que también me llaman mucho la atención ciertos personajes que tienen en común su extranjería, su amor por el Caribe y su compromiso laboral o social...personas de la vida real con características increíbles.