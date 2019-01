$!Geraldine de Santis y las dominicanas que transformaron nuestro país

¿Y quiénes son ellas?

Al indagar cuáles fueron más difíciles de documentar, si hubo contacto personal con las vivas, la autora recuerda: “Las más difíciles de documentar (por lo escaso de los datos que aparecen en las fuentes bibliográficas) fueron algunas que aportaron en las guerras independentistas, como las hermanas Petronila y Altagracia Abreu, que rellenaron municiones, o Petronila Gaú, llamada ‘la doncella de Sabana Larga’. Solo aparecen sus nombres y la didáctica representación ilustrada, mostrando la labor o acción que llevaron a cabo. Por años estas heroínas fueron anónimas”. “Con las protagonistas vivientes -prosigue-, si no encontraba suficiente material para crear el perfil y luego elaborar el cuento o reseña, trataba de contactarlas; primero para contar con su visto bueno, y segundo para obtener los datos de fuente primaria y asegurar la veracidad y la esencia de cada una. De igual modo, hacer la selección siempre es un reto, pues en algunas disciplinas hubo que decidir entre una pionera o una innovadora... y no fue un proceso simple”

Concluida la investigación en 2017, durante la escritura de enero a octubre de 2018 vivió en trance, se diría, como suele pasar al sumergirse en vidas ajenas. “Recuerdo haber tenido la sensación de estar perennemente acompañada. Sentía, en distintas ocasiones y circunstancias, como si estas protagonistas me acompañaban con su fuerza interior y su ejemplo”.

Las mujeres del libro, y tantas otras, vivieron y viven con determinación y valor, aceptándose a sí mismas, volcadas hacia la esfera pública. Seguramente no pensaron ni planificaron fríamente dejar un legado, sino en acatar el llamado de su vocación, marchar en pos de búsquedas existenciales, realizarse en un campo, o más de uno, que dio y da sentido a sus vidas. En el camino, antes y ahora, sembraron, crearon, forjaron, imprimieron su huella en el devenir de la vida dominicana, y su legado, definitivo o en construcción, ya es imborrable.

El financiamiento, los lectores

Para financiar el libro, acudió a la plataforma Indiegogo de financiamiento colectivo (crowd funding), a través de la cual los creadores de distintos proyectos y productos pueden recibir aportes económicos de cualquier donante desde todo el planeta.

También recurrió a instituciones y empresas “muy comprometidas con nuestra identidad, con la educación y cultura de la infancia, y que probablemente ya desarrollaban iniciativas o programas de crecimiento para las mujeres, además de apoyar a los artistas independientes, como yo”. Así fue. Cumplieron el perfil, vieron, creyeron y lo hicieron realidad: Grupo SID, Banreservas, Fundación Propagás, Grupo Puntacana y Fundación Blandino. “Jamás tendré suficientes palabras para agradecerles haber creído en este sueño y por acompañarnos en el camino...”.

Dominicanas fuera de serie es un libro en principio pensado para niñas y niños. Pero es un libro de gran formato y pesado, poco manejable en manos de los chicos. Ella no está de acuerdo. “Una de las características de los libros que forman parte del movimiento es precisamente el tamaño de sus presentaciones. De manera intuitiva y espontánea, al verlos ocupar más espacio al lado de otros títulos, es inevitable que notemos su gran tamaño y colores vistosos. Es una tendencia internacional”.

Y explica más: “En mi caso, escogí esa misma línea de diseño e imagen. Aunque es un libro grande, puede leerse en familia o en la escuela sin demasiadas dificultades. El tamaño propicia la cercanía necesaria entre padres o cuidadores para que lean junto a sus niños, y disfruten de las ilustraciones y la compañía simultáneamente”.

—¿Cómo pueden llegar estos cuentos a los varones, se interesan por su lectura?

El libro está concebido para toda la familia. En las historias me esforcé por encontrar a los hombres que aportaron al desarrollo de estas protagonistas. Leyendo los relatos encontrarán a tíos, padres, hermanos, entrenadores, maestros y esposos que apoyaron a las mujeres de sus vidas.

Esa presencia de una sana masculinidad es necesaria y valiosa. La busqué a propósito: quería demostrar que los hombres pueden abrir o cerrar caminos con su actitud y decisiones a través de generaciones. Me interesa integrarlos a esta conversación y escuchar qué tienen que decir. Ellos son vitales en el proceso de transformación actual de nuestra sociedad. Los hombres pueden ayudar a mejorar su entorno.

Las niñas menos favorecidas, ¿cómo pueden orientarse para echar adelante? ¿Qué recursos o instancias han de ponerse a su alcance?

Para estas niñas la recomendación más urgente que tengo es la de la lectura. Leer es el comienzo de todas las revoluciones y cambios. Leer para combatir la desesperanza y el miedo. Leer para crecer fuertes. Todas las escuelas y vecindarios deberían proveer acceso gratuito y en un ambiente seguro a los libros infantiles y juveniles. Todos somos responsables de estimular el fomento a la lectura de esa infancia marginada.

—¿Cómo aprecias la posición de la mujer dominicana luego de hacer este libro?

Estoy convencida de que los seres humanos tienen capacidades y personalidades únicas, que van más allá de su género. Soy humanista y creo en el carácter más que los roles tradicionales asignados al género. En la República Dominicana, las mujeres somos una fuerza poderosa e innegable. Somos el 50% de la población, parte vital de la economía del país y formadoras de generaciones... ¿alguien podría dudar de nuestra incidencia en todas las esferas después de conocer estas estadísticas?

Geraldine, la escritora

—¿Estos contenidos pertenecen a una nueva faceta como escritora? ¿Qué hay del género infantil?

Hay una mezcla, diría. Pude conjugar mi pasión por la investigación histórica, la escritura de relatos y reseñas, así como variar los estilos. Lo infantil seguirá siendo mi primer amor, no dejaré de escribir para los pequeños lectores, pero disfruto mucho escribir para preadolescentes y jóvenes.

—¿Qué música te acompañó en el proceso?

Combiné géneros musicales. La mayor parte de los meses de escritura alterné entre el soundtrack de la película inspirada en el libro Animales fantásticos y dónde encontrarlos de J.K. Rowling, además del soundtrack de la película animada Las crónicas de Narnia. Hubo días en que Aisha Syed me acompañaba con su violín; en otros, elegí música oriental o hindú... como de meditación. Necesitaba crear una atmósfera meditativa, de neutralidad, para encontrar la esencia y fuerza de cada protagonista y anularme yo.

—¿Cómo ha evolucionado Geraldine desde aquella Emma, el pequeño huracán, hasta estas mujeres fuera de serie? (A su manera, Emma era una fuera de serie, ¿no?).

¡Emma es completamente fuera de serie! He cambiado mucho como autora desde su publicación, diría, porque me he convertido en una lectora más selectiva. Valoro mucho más otros géneros y estilos que no necesariamente son mis preferidos, pero me aportan la diversidad necesaria que me permite ser más versátil al escribir. Creo que he madurado en estos años y soy más libre que hace un tiempo, gracias a la lectura.

Una frase memorable que haya quedado como lema, como inspiración...La de Salomé Ureña me encanta: “El futuro sonriendo nos espera”.

—¿Ahora qué sigue para Geraldine?

Me dedicaré unas cuantas semanas a unas merecidas vacaciones para retomar fuerzas y ¡continuar escribiendo! Tengo comenzada una novela histórica y una colección de cuentos para adultos que hace tiempo me reclaman como si de recién nacidos se tratara. Debo acudir a su llamado, es lo que más aprecio de mi día. Esas horas de escritura, ese reto entre la página y yo, lo que de ahí puede surgir.