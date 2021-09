$!Gian Michele Calvi: “El diseño sigue siendo en gran medida un arte y no una ciencia”

—¿Qué es lo más importante que debe de tomar en cuenta un ingeniero o arquitecto antes de empezar a diseñar?

No hay proyectos que puedan ser puestos indiscriminadamente en cualquier zona geográfica y en cualquier situación. El proyecto debe situarse en la situación real y, sobre la base de esta situación, las soluciones deben encontrarse de manera adecuada bajo los aspectos de la composición arquitectónica, de las estructuras y de la funcionalidad. Esta fase del proyecto es mucho más importante que la siguiente (la ejecutiva relativa a los cálculos detallados), por esta razón el diseño sigue siendo en gran medida un arte y no una ciencia.

—¿Qué tan compatibles cree que son los valores de la arquitectura y el diseño italiano con los de República Dominicana y el área de El Caribe?

Recordando la respuesta anterior, no hay arquitectura italiana que se pueda colocar en el área del Caribe. Hay tradiciones de proximidad, historia, tradición de los italianos en la República Dominicana. Desde el descubrimiento de América con Cristóbal Colón hasta la inmigración de genoveses, desde figuras eclesiásticas de origen italiano, pasando por ingenieros militares, políticos, arquitectos, escritores, periodistas... No podemos dejar de mencionar a Angiolino Vicini Trabucco, por quien la nueva residencia y las oficinas de la Embajada de Italia en Santo Domingo llevará su nombre, por haber contribuido al desarrollo de muchas infraestructuras básicas para el desarrollo de la comunidad local. Además, hay una capacidad de diseño de los mejores arquitectos e ingenieros italianos que trabajan no solo en Santo Domingo y en El Caribe, sino en todo el mundo. Nosotros hemos trabajado no sólo en el área del Caribe, sino también en Países Bajos Estados Unidos, Turquía, Israel, Grecia, Taiwán, Brasil, Ecuador y Costa Rica como ya se mencionó. El diseño arquitectónico se ha convertido en una escala global.

Al venir a Santo Domingo para el Congreso Internacional de Ciencias del Ministerio de Educación Tecnológica Superior de la República Dominicana, me di cuenta de inmediato de cómo también hay un gran diálogo entre los dos países en el campo de la ingeniería y la arquitectura. El Palacio Nacional en sí, la sede del Presidente de la República Dominicana, fue diseñado por un ingeniero italiano, Guido d’Alessandro. Hay muchas otras historias de arquitectos e ingenieros que se han contado en el libro recientemente publicado “La herencia italiana en la República Dominicana”. Este diálogo, sin embargo, no es solo histórico, con la construcción de la nueva embajada se crearán nuevas oportunidades de colaboración científica, una de las actividades diseñadas justo en el centro de este proyecto.