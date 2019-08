$!Giovanny Cruz: “El teatro dominicano no es segundo de nadie en el mundo”

Giovanny Cruz está celebrando el 52 aniversario de su debut profesional en el teatro. Desde que fue llamado a entrar a una obra que se presentaba en Nagua porque uno de los actores enfermó, no ha parado de trabajar en la escena logrando notas sobresalientes.

Ha marcado su senda con excelentes actuaciones, como director y autor. Es uno de los actores que se dan el lujo de desechar roles si carecen de fuerza y color. La pieza teatral “El vestidor” que tiene como director a Mario Lebrón lo retorna al escenario para encarnar el rol protagónico junto a Exmin Carval, Yanela Hernández, Luivi González y Karoline Becker en la sala Ravelo del Teatro Nacional desde el 23 de este mes, bajo la dirección del experimentado Mario Lebrón.

“Siempre he dicho que actuar es una necesidad imperiosa, incurable y de la que jamás te podrás curar. Por más que uno diga que lo que está haciendo es dirigir y escribir, ese gusano cancerígeno de la actuación te llama. Con los años me he puesto más demandante al momento de aceptar un papel o toda obra. Por ejemplo un papel debe tener garras y este personaje me permite actuar porque estamos hablando de una de las mejores obras cotemporáneas que aquí nunca se había hecho. Exmin Carvajal que es el productor, la vio en Argentina, nos reunimos y me dijo que el personaje era para mí”, rememoró Cruz quien asumirá dos personajes.

“El vestidor” es una historia Ronald Harwood que ha sido llevada al cine y tuvo como protagonistas a reconocidas figuras. La trama se desarrolla en Inglaterra en plena segunda guerra mundial y aborda las relaciones entre los miembros de una compañía shakesperiana, que tiene a un inglés como protagonista (Giovanny Cruz) y a su vestidor, Norman, que encarna Exmin Carvajal.

“Esta es una obra que da muchos dolores porque hay que trabajarla mucho. Yo le dedico entre cinco y seis horas diarias a la preparación de mis personajes. Tengo una dinámica que me coloca frente al espejo para verlo y otro escenario es buscar la voz del personaje, lo cual me genera un gran estrés. Una de las ventajas en esta ocasión es que tenemos a un director en el que uno confía como es Mario Lebrón, quien por primera vez me dirige. Este es un texto que no es tan sencillo aprenderlo porque hay que trabajar mucho el texto, sobre todo porque desde 2008 no había vuelto a actuar, salvo una participación breve en una obra con Cecilia García. Este personaje es demandante, parecido a los que hice en Calígula y Quíntuple, personajes muy complicados de hacer”, explicó al destacar la armonía en que se desenvuelve el proceso de montaje.

El dramaturgo destacó la calidad del equipo actoral. Tuvo palabras de elogio para Yanela Hernández, Luvil González, Karina Karoline Becker. La obra estará en cartel durante dos semanas y cuenta con un montaje escenográfico de Fidel López; las luces de Lillianna Díaz y el vestuario es de su hija, Renata Cruz. “Estamos haciendo un trabajo muy honesto y profesional que aspiramos sea bien recibido por el público”, indicó.