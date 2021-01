$!Giovanny Cruz: “Estamos abiertos a escuchar a nuestros artistas”

Retos

“Nosotros ya estamos cumpliendo parte de los objetivos de este año en lo relativo a las metas presidenciales. Ahora bien, con este cierre nos han frenado proyectos inmediatos como el Desfile del Carnaval o los Proyectos Culturales porque en este momento no existen condiciones para hacer esas convocatorias. En el caso del Carnaval dudamos que se pueda materializar, pero tenemos alternativas para hacerlo, todo dependerá de la situación en la que nos encontrábamos. Lo que quiero decirte es que estamos listos”, indicó el artista.

Giovanny Cruz explicó que, si llega la vacuna en el tiempo previsto, la institución podría desarrollar su agenda aplicando el protocolo del Ministerio de Salud. Otro gran montaje que anualmente realiza el Ministerio de Cultura es la Feria Internacional del Libro. “En caso de que no se pueda hacer en abril podemos postergarla y en caso de que no se pueda presencial, pues la haremos virtual porque ya tuvimos una experiencia. Si mañana nos dicen no queremos el Carnaval en marzo, que es para diciembre, pues estamos listos para hacerlo porque hay un equipo. Es lo mismo con lo de la feria”, apuntó.

Cruz consideró que la agenda cultural continuará en medio de toda la pandemia, sin que implique poner en riesgo a la gente y a sus protagonistas. Esto incluye a los planes que tienen en el área teatral. “Este año el Festival Internacional de Teatro no figura en la planificación, pero sí habrá muestras teatrales que permitan tener un contacto más directo con la gente. En el nuevo formato lo que deseamos es que las diferentes compañías nos sometan sus presupuestos para nosotros apoyarlos. Esa es nuestra misión, servirles a los artistas para beneficio del ciudadano”, también dijo que están dando continuidad a proyectos de pasadas administraciones.

Recordó que un funcionario debe cuidarse de no escuchar a quienes se preocupan por acciones que no están bien. “Uno no debe ser sordo, hay que prestar atención y en este caso nosotros queremos escuchar porque no es posible que desde nuestros escritorios decidamos todo lo que debe hacerse en materia del arte y la cultura en el país. Todos tienen criterio y estamos escuchando”.

Las Escuelas Libres, así como los Proyectos Culturales han tenido un gran impacto en muchas comunidades desde que se han implementado en administraciones pasadas. Es por esa razón que continuarán, porque a través de estos se está formando a mucho talento y en otros se le brinda la oportunidad a muchos gestores de producir.