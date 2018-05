Guerra de sexos y financiero dinamita el premio Nobel de Literatura 2018

ESTADOS UNIDOS. En 2018 no habrá premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca, la organización que elige al ganador, anunció el viernes que suspende la concesión del galardón por los escándalos que han empañado su reputación.

El premio de 2018 se entregará en 2019. La decisión se tomó en una reunión semanal celebrada en Estocolmo en la víspera sobre la base de que la Academia no está en condiciones de elegir a un ganador luego de una serie de escándalos de abuso sexual y delitos financieros.

“Consideramos necesario dedicar tiempo a recuperar la confianza del público en la Academia antes de poder anunciar al próximo laureado”, dijo Anders Olsson, secretario permanente de la institución, en un comunicado. Se actuó “por respeto a los anteriores y futuros galardonados en Literatura, a la Fundación Nobel y al público en general”, añadió.

Esta será la primera vez desde 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, que se demore la concesión del prestigioso reconocimiento. Kazuo Ishiguro, un novelista británico nacido en Japón, ganó el premio en 2017.

La disputa interna en la Academia _ que concede solo uno de los seis premios Nobel _ comenzó por un escándalo de abusos ligado a Jean-Claude Arnault, una importante figura de la cultura sueca que está casado con la poetisa Katarina Frostenson, que forma parte de la institución.

La prestigiosa academia admitió más tarde en un informe que “un comportamiento inaceptable en forma de una intimidad no deseada” ocurrió dentro de sus filas, pero su manejo de las acusaciones indecorosas menoscabó su credibilidad, puso en cuestión sus decisiones y forzó la renuncia de Sara Danius, su primera secretaria permanente femenina.

El debate sobre cómo enfrentar sus fallas también dividió a sus 18 miembros, que tienen puestos vitalicios, hasta entrar en terreno hostil y llevó a siete de sus integrantes a retirarse o desvincularse del opaco grupo.

En la reunión celebrada esta semana, la entidad acordó revisar sus prácticas operativas, según su comunicado.

“El trabajo para la selección de un galardonado está en una fase avanzada y seguirá como es habitual en los próximos meses, pero la Academia necesita tiempo para recuperarse por completo”, agregó.

La Fundación Nobel reaccionó de inmediato, diciendo que presume que la organización “centrará ahora todos sus esfuerzos en la tarea de restaurar su credibilidad como una entidad” y reportará las medidas concretas que emprenda.

“Asumimos también que todos los miembros de la Academia se dan cuenta de que tanto sus extensos esfuerzos de reforma como su futura estructura organizativa deben caracterizarse por una mayor apertura hacia el mundo exterior”, señaló Carl-Henrik Heldin, presidente de la junta de la Fundación Nobel en otro comunicado.

El pasado otoño, el diario Dagens Nyheter, uno de los más importantes de Suecia, publicó acusaciones de 18 mujeres contra Arnault por una conducta sexual inapropiada. Arnault, de 71 años, dirige un centro cultural que solía recibir fondos de la Academia.

Además, se sospecha que Arnault violó las centenarias normas de los Nobel al filtrar los nombres de ganadores al menos en siete ocasiones desde 1996. No estuvo claro qué nombres reveló.

Bjorn Hurtig, el abogado de Arnault, negó las acusaciones y dijo a The Associated Press que su cliente es víctima de una “caza de brujas” y que las denuncias “solo buscan dañarlo”.

Los premios más prestigiosos en ciencias, medicina, literatura y esfuerzos por la paz no se han entregado 49 veces en total desde que se crearon de acuerdo al testamento del inventor sueco Alfred Nobel en 1901. El de Literatura no se entregó en siete ocasiones, principalmente por las guerras, pero en 1935 quedó desierto. En otras siete ocasiones se demoró la concesión, como ocurrirá este año.

Cinco cosas datos sobre el premio

ESTADOS UNIDOS. El premio Nobel de literatura no será entregado este año tras acusaciones de abuso sexual y delitos financieros que han afectado la imagen pública de la Academia Sueca. A continuación cinco datos sobre el premio literario más prestigioso del mundo:

___

¿QUIÉN CREÓ EL PREMIO?

Los Premios Nobel se crearon de acuerdo a la última voluntad de Alfred Nobel, un industrial sueco e inventor de la dinamita, que quería que su fortuna sirviera para honrar los grandes logros en física, química, medicina, literatura y paz. El ganador del premio de literatura es elegido por la Academia Sueca en Estocolmo. Cada premio está dotado de 9 millones de coronas suecas (cerca de 1,1 millones de dólares).

___

¿CUÁNTOS PREMIOS DE LITERATURA SE HAN OTORGADO?

Desde 1901 la Academia Sueca ha otorgado el premio 110 veces. En siete ocasiones el premio no fue entregado por las guerras y en 1935 se declaró desierto. El premio también ha sido pospuesto en siete ocasiones y se pospondrá este año. En 2017 el ganador fue el novelista japonés radicado en Gran Bretaña Kazuo Ishiguro.

___

¿CUÁNTAS MUJERES HAN RECIBIDO EL PREMIO?

Hasta ahora 14 mujeres han recibido el Nobel de Literatura. Incluyendo a la estadounidense Toni Morrison, la novelista británica Doris Lessing, la poeta chilena Gabriela Mistral y Nadine Gordimer de Sudáfrica.

___

¿POR QUÉ SE POSPONDRÁ EL PREMIO EN 2018?

La Academia Sueca ha dicho que no está en condiciones de elegir a un ganador después de que las acusaciones por abuso sexual y delitos financieros dividieron a sus 18 miembros. Siete de ellos han renunciado o se desvincularon de la organización. Su secretario permanente, Anders Olsson, dijo que la academia quiere “destinar el tiempo a recuperar la confianza pública” y planea entregar el premio el próximo año.

___

¿LA ACADEMIA HA TOMADO OTRAS DECISIONES CONTROVERTIDAS?

La secretista Academia Sueca nunca revela los nombres de los nominados y hay una gran especulación sobre quién podría ser el ganador cada año. Cuando el ganador es desconocido para el gran público esto ha generado críticas a las elecciones de la academia, como cuando ganó el poeta sueco Tomas Transtromer en 2011. En 2016, la academia sacudió al mundo literario al elegir al rockero Bob Dylan como ganador, lo que desató un debate sobre si las letras pop deberían ser consideradas literatura.

