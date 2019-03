$!Harán la Celebración gráfica por Maryse Condé, Premio Nobel alternativo 2019

Lo primero es conocer bien la obra de cada artista y entonces hacer un acercamiento y una reflexión con cada una y cada uno para ir tomando opciones de participación. En este caso el acercamiento ha sido cálido y generoso. Debo decirte que en toda mi experiencia con artistas, los dominicanos me han manifestado siempre una generosidad sin límites, por encima de la complejidad del mundo artístico. No solamente son generosos, además son entusiastas y alegres, lo que convierte el trabajo en una dinámica de grupo interesante, sin descartar a veces las pasiones...Cuando una curadora conoce el proceso y la obra de los artistas y es un paso importantísimo. Luego se va descubriendo poco a poco el resultado hasta poder lograr una colectiva con la personalidad visual de cada obra que multiplica el conjunto, y es maravilloso si la individualidad refuerza el conjunto se ha logrado la colectiva.

¿Qué ha podido observar del conjunto?

Todos los artistas, absolutamente todos interpretaron la narratología de Maryse Condé, sin caer en la ilustración, y eso es obvio. Los artistas mantuvieron su factura, su composición convirtiendo la imagen verbal en imagen plástica...

¿Parece que esto le apasiona?

Totalmente, acuérdate que todos los artistas mayores se interesaron por la literatura y en muchos casos interpretaron el dibujo y el grabado de obras universales como Dalí con la Divina Comedia, Lam con la obra de Cesaire, Picasso con El Quijote, etc... Lo que me apasiona es el proceso dialogante entre literatura y artes plásticas, y modestamente es en ese sentido y con esa motivación que he curado Celebración gráfica.