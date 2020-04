$!Harry y Meghan reparten comida en secreto en Los Ángeles

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, se mudaron a Los Ángeles recientemente y desde allí se mantienen en confinamiento por el coronavirus junto a su hijo Archie.

Aunque renunciaron a sus deberes reales su compromiso social sigue latente, es por eso quehan ayudado a las personas necesitadas en medio de la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con una publicación de WEHOville, ayer los duques se ofrecieron en secreto como voluntarios del Project Angel Food y repartieron comida de incógnito a los más vulnerables de West Hollywood.

Según medios internacionales, la pareja habría donado alrededor de 100 mil dólares en alimentos.

De acuerdo con Elle México, Dan Tyrell, quien recibió los paquetes de comidas del duque y la duquesa, le comentó a la publicación sobre su experiencia y sobre la sorpresa que se dio al verlos ahí. “Ambos fueron agradables y muy sensatos”, aseguró Tyrell. “Llevaban cubrebocas y estaban vestidos con jeans, pero unos jeans muy bonitos. El chico alto y pelirrojo se me hizo bastante familiar, y ella era muy bonita. Luego me di cuenta que detrás de ellos estaban camionetas SUV negras con sus guardias de seguridad”. “¡Si me hubieran dicho que estarían ahí, habría usado mi tiara!”, bromeó Tyrell.

Según WEHOville, Project Angel Food “cocina, prepara y entrega comidas a personas que viven con enfermedades críticas, como VIH / SIDA, cáncer, insuficiencia renal, diabetes y enfermedades cardíacas congestivas”. Sus clientes tienden a tener más de 60 años con sistemas inmunes compuestos, lo que los pone en mayor riesgo de enfermarse gravemente si contraen coronavirus.

El director del Project Angel Food, Richard Ayoub, también habló sobre el voluntariado secreto de Meghan y Harry. “Querían ayudarnos a liberar a algunos de los conductores de su carga de trabajo”, dijo. “Entonces hicieron entregas en West Hollywood hoy. Fue realmente asombroso. Nos encantó tenerlos y son las personas más sencillas”.

Todavía los duques de Sussex no han dado declaraciones sobre su acción, no obstante, han recibido el apoyo de los cibernautas.