$!Héctor Sandarti rompe el silencio sobre su salida de Un nuevo día

A pocos días de su inesperado despido, el presentador guatemalteco se sinceró con sus fanáticos sobre su salida del programa Un nuevo día de la cadena Telemundo.

“Me enteré un día antes, de manera muy cordial, muy amable, me notificaron... No me voy por mi decisión, yo pensaba estar toda la vida, quería jubilarme haciendo ‘Un nuevo día’”, explica Sandarti en un en vivo donde contestó las preguntas del público.

“Fue un shock, de las noticias menos esperadas en mi vida, porque cuando fui contratado para ‘Un Nuevo Día’, toda la gente que me contrató y me trajo a Miami estaban tan convencidos, tan contentos que yo era una buena opción, me hicieron sentir muy bienvenido... En el día a día yo me sentía bien valorado, bien querido... Cuando tú sientes eso, y cuando compañeros tuyos te dicen que caíste como pez en el agua, lo que menos te imaginas que un día vas a salir del show”.