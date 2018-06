Historiador mexicano cree preocupante la transición de los archivos hacia la conservación digital

Dijo que en la actualidad se producen documentos administrativos día a día. “Claro, no todos son importantes, pero hay algunos que van a tener un valor cultural importante que tendrán que ser guardados y conservados para el futuro, para los historiadores”, añadió.

Las nuevas tecnologías y la archivísta

Aguilera expresó que en relación a la archivística está ocurriendo una transición del manejo analógico al digital en América Latina, y que se ha producido una problemática muy seria y preocupante.

“Es una transición silenciosa, una transición en la que no se dan cuenta realmente de lo que sucede en las oficinas públicas”, porque no hay una línea de trabajo en la que converjan las tecnologías de la información (TICS) y el trabajo de los archivos. “Los temas no están armonizados y estamos desfasados en ese sentido”, agregó.

Dijo que en muchas oficinas públicas la creación de los documentos electrónicos está en manos de la secretaria, que no tiene idea de lo que tiene que hacer. “Ahí tenemos un peligro, porque esos documentos no están garantizados en cuanto a su conservación, porque quedan al resguardo de la secretaria, que, si se equivoca y aprieta mal, pues se pierde la información”, agregó.

Afirmó que el otro elemento importante es que el archivo todavía no se concibe dentro del ámbito electrónico y no se piensa en lo que significa un repositorio digital.

“Lo confundimos con un data center. Lo confundimos con un servidor. Lo confundimos con una computadora, con una PC. Pensamos que ese es el lugar del archivo, y no pensamos que así como tenemos el Archivo General de la Nación, un lugar específico donde guardamos la documentación, con ciertas características de seguridad, de conservación, de cuidado, lo mismo tendría que ocurrir en el ámbito digital”, puntualizó.

Sostuvo que debe existir un archivo con ciertas características específicas en el ambiente digital, que “garantice que el documento que se guarde se va a poder consultar dentro de 30 años, dentro de 20 años”.