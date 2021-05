$!Historiadores Cassá, Balcácer y Moya Pons exponen sobre el ajusticiamiento de Trujillo

El Archivo General de la Nación (AGN), la Fundación Hermanos de la Maza y la Fundación Héroes del 30 de Mayo presentaron el pasado miércoles 26, el panel “El 30 de mayo: a 60 años de la gesta”, en conmemoración del 60 aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

El panel, celebrado en modalidad semipresencial y retransmitido a través de YouTube, contó con la participación de los destacados historiadores Roberto Cassá, Juan Daniel Balcácer y Frank Moya Pons y con la moderación de Eduardo García Michel.

También estuvieron presentes Manuel Tejeda, presidente de la Fundación Héroes del 30 de Mayo, y Oscar de la Maza, presidente de la Fundación Hermanos de la Maza, quienes ofrecieron unas breves palabras sobre la actividad.

En sus intervenciones, los catedráticos plantearon cada uno un aspecto del tiranicidio. Cassá, se refirió a varias interrogantes que a su parecer aún siguen sin tener respuesta. “Sería interesante seguir con el debate acerca de las características de los actores que se hicieron presentes... Tengo la impresión de que en torno al 30 de mayo intervinieron más de 100 personas”, dijo.

De su lado, Balcácer narró los pormenores de la gesta y los proyectos que tenían los conspiradores luego del ajusticiamiento.

“No solamente los conjurados se circunscribían a eliminar físicamente a Trujillo, había también un plan político, pero desgraciadamente no pudo despegar”, afirmó.

Y Moya Pons habló del papel que jugó Estados Unidos en el hecho.

“...Sabiendo que las tres carabinas entregadas por la CIA no serían suficientes, los conspiradores continuaron presionando para que les entregaran las demás armas, que eran unas ametralladoras prometidas. Pensando que podrían disuadir a los conspiradores, los jefes de la CIA en Washington cablegrafiaron a su representante en ciudad Trujillo diciéndole que no estaban autorizados a entregar más armas, pidiendo informar a los conspiradores que los EE.UU, simplemente no están preparados para enfrentar las consecuencias del asesinato de Trujillo”, manifestó.