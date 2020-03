$!Hollywood sufre los efectos del COVID-19

La industria del cine y el entretenimiento vive la crisis más grande de su historia con el cierre de salas de cine, el retraso de rodajes y la suspensión de estrenos, lo que ha obligado a Hollywood replantearse el resto del año.

Algunos medios, como The Hollywood Reporter, afirman que las pérdidas superan los 20,000 millones de dólares, otros consideran que esta cifra se quedará corta.

Estudios como Marvel está perdiendo casi 350 mil dólares diarios solo por la suspensión del rodaje del filme “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”. Previamente Marvel había cancelado “The Falcon and the Winter Soldier”.

Disney es una de las grandes afectadas por esta pandemia, de hecho ha tenido que retrasar el estreno de Mulán. También el biopic de Elvis, “Matrix 4”, “Misión Imposible 7” y la nueva versión de “Batman”.

Otro de los estrenos más esperados del año que ha tenido que cambiar su fecha de estreno. Bond 25, “No Time to Die”, el nuevo filme de James Bond en el que veremos por última vez a Daniel Craig en la piel del agente 007, ya deja perdidas de entre 30 y 50 millones por el cambio de fecha de estreno de abril a noviembre al estudio MGM, debido a la inversión publicitaria hecha para el filme que al final no verá la luz en el primer cuatrimestre del año. En una taquilla sin coronavirus, el filme podría recaudar unos 1.000 millones de dólares, ahora el monto de recaudación es incierto para el estudio.

Paramount pictures también se verá afectada por el aplazamiento de otra de sus cintas estrella para la temporada, “Un lugar tranquilo 2”, cuya llegada a los cines iba a tener lugar el 20 de marzo. Se calcula que la productora perderá unos 30 millones.