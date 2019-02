$!Honran a Corporán de los Santos con rótulo a esquina en el Alto Manhattan

Con una masiva concurrencia de comunitarios, familiares inmediatos y autoridades, encabezadas por el concejal Ydanis Rodríguez y el cónsul general Carlos A. Castillo, se honró la memoria del comunicador de radio y televisión, Rafael Corporán de los Santos, con un rótulo a la esquina de la avenida Broadway y la calle 176, en la parte posterior del teatro United Palace en el Alto Manhattan.

Al acto, que se inició poco después de las 12:00 del mediodía, bajo un clima inclemente, concurrieron también representantes de los medios de comunicación y el presidente de la filial de ACROARTE en Nueva York.

El concejal Rodríguez, quien abrió la ceremonia, dijo que para él es un honor, estar acompañado por los asistentes, representantes de la comunidad y las autoridades, porque es una oportunidad que Dios le da y trata de aprovechar lo mejor posible.

“En nuestro país, tenemos importantes avenidas y calles con nombres como los de John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Ortega y Gasset y otros, que hicieron grandes contribuciones a la humanidad, pero también tenemos dominicanos que nos han dejado un gran legado”, añadió.

“No hay Nueva York, sin los dominicanos, latinos y todos los inmigrantes, que somos parte integral y una de nuestras responsabilidades es reconocer que los dominicanos no somos arrimados, no estamos mendigando y no somos acabados de llegar”, dijo Rodríguez.

“El nombre de Corporán siempre estará presente, porque utilizó los medios y sus programas para servir a los demás y ayudar a los más pobres”, explicó el concejal.

“Corporán, no solo usó sus medios para entretener, sino también para conectar a los necesitados, con los de más recursos de la sociedad, en capacidad de donar para con esos donativos, llevar alegría a los hogares pobres de la República Dominicana”, agregó.

Recordó que si no hubiera sido por la iniciativa de Corporán, muchos pobres, no hubieran tenido una nevera ni una lavadora.

“Para mí, eso significa mucho, porque soy alguien que sufrí la pobreza, y soy parte de millones de seres humanos que nunca hubiésemos llegado sin la ayuda caritativa”, dijo el concejal.

El cónsul Castillo, dijo que para él es un honor representar al Gobierno y al presidente Danilo Medina, para unirse al homenaje al “viejo Corpo” y participar en el develizamiento del rótulo, que está en el corazón del barrio con mayor población dominicana en el mundo, que es el Alto Manhattan.

“Dejamos este legado plasmado aquí por siempre a Rafael Corporán de los Santos, que con su circuito radial y su programa Sábado Corporán, dejó un legado ayudando a los más necesitados y hoy, tiene un espacio en la historia de nuestro pueblo”, agregó Castillo.

“Nos enseñó que no importante de dónde vengas, porque sí se puede”, dijo el cónsul.

El comisionado de cultura, Carlos Sánchez, quien representó el ministerio, dijo que se honra a una persona que copó espacios en medios de comunicación, lo social, lo político y lo económico.

“Tenemos una comunidad que se honra honrando a uno de los más grandes”, señaló Sánchez.

El periodista Adalberto Domínguez, hablando a nombre de ACROARTE, dijo que hay que reconocer los valores y los aportes de Corporán y la entidad está agradecida por su obra social.

El hijo mayor de Corporán de los Santos, Rafael Corporán Quezada, y es conocido como “Corporancito”, habló a nombre de la familia, agradeciendo el homenaje y resaltando la labor social de su padre, de la que dijo sentirse eternamente orgulloso.

Elías Corporán Barrera, sobrino del honrado, dijo que lo mejor que aprendió de su tío, es el ejemplo de que hay que atender a los de abajo, porque los de arriba, siempre se van a tener, pero los pobres, nunca se sabe cuando se van a necesitar.

Además del hijo mayor, estuvieron presentes, su otro hijo Rafael Corporán Caimares y los nietos Natalia Corporán Crespo y Rafael Miguel Corporán Crespo.