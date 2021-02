$!Hony Estrella regresa al cine de la mano de Roberto Ángel Salcedo

Tras el paso de la campaña electoral pasada, en la que fue compañera de boleta (vicealcaldesa ) de la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional de Johnny Ventura, la presentadora y actriz Hony Estrella retomó su carrera en la actuación, así como en otros proyectos. En este momento está en los ensayos de mesa de la nueva película que dirigirá Roberto Ángel Salcedo y en los preparativos para asumir la conducción del reality MasterChef Celebrity en la que estarán, entre otros, María Castillo, Pepe Sierra, Johnnié Mercedes y Gaby Desangles. “Es una película coral y en ella asumo un rol principal. Dentro de un mes estaremos el proceso del rodaje de la misma”, apuntó. La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha cambiado el esquema para la filmación de las películas. La actuación conlleva el inevitable roce del elenco, que debe someterse a pruebas PCR cada cierto tiempo y a un estricto protocolo sanitario. La situación sin duda genera ansiedad a muchos, pero para Hony eso no es problema. “Yo particularmente no siento temor porque desde que arrancó la pandemia estuve en los barrios, primero en la política y posteriormente en mi labor social que desarrollamos junto a Save the Children y la Fundación Pedro Martínez. Salgo siempre encomendada a Dios porque recuerdo que cuando el vertedero de Duquesa se incendió, me estaba ahogando en mi casa. A partir de ese momento tomé la decisión de andar con precaución y eso es precisamente lo que estoy haciendo ahora. No siento temor de visitar lugares contaminados por ejemplo”, comentó la actriz que ha participado en más de 30 películas.

El cine en su vida

Consideró que asumir distintos roles en el cine la ha posibilidad tener una mayor proyección de su carrera. Ha tenido la oportunidad de hacer películas que aunque no sean muy taquilleras, tienen mucho arte. “Por ejemplo yo trabajé en la película ‘Papi’ de la novela de Rita Indiana, la cual está nominada para los Premios Ariel, es una producción cinematográfica de arte, con una estética cuidada y un excelente guión. Ese tipo de cine lo he estado haciendo mucho y eso ha posibilitado de nadar en varias aguas a nivel actoral. Me encanta el cine, aunque me gusta más el teatro, pero he tenido excelente experiencia”, argumentó.

La política

Al margen de la política está trabajando en proyectos de impacto social en comunidades, específicamente a las jóvenes. Sin embargo en lo que tiene que ver con la política, no descarta apostar a una posición electiva. Actualmente está cursando estudios de ciencias políticas en la universidad. “Yo visité muchos lugares del Distrito Nacional y del interior del país. Vi en nuestros barrios a mucha gente digna que necesita la oportunidad. Hay mucha marginalidad y tenemos que ayudar todos. Entré a la universidad para prepararme volver para ayudar a los cambios del país”. Estrella debutó en la política con la Fuerza del Pueblo que lidera el ex presidente Leonel Fernández. Al evaluar al gobierno de Luis Abinader dijo tener la esperanza de que se avance en el área de la cultura. “Pienso que el presidente Abinader tiene muy buenas intenciones, el problema está es que en el PRM hay pequeñas islas en su partido y todos quieren tener una imagen presidencial. En lugar de hacer un buen trabajo para el gobierno, se están centrando en la promoción de sus figuras, no están pesando ahora, sino en cuatro años. Eso es algo muy peligros. Creo que la mayor competencia del presidente Abinader está en su partido, no en la oposición. Todos se sienten presidencialistas”, apuntó.

La televisión Estrella estará en la conducción de la nueva temporada del reality “MasterChef Celebrity”. Allí fungirá como la conductora. “Este programa no tiene restricción alguna porque es para todo la familia. Me encanta la cocina y estaré en un ambiente no extraño para mi”. Aún no se ha establecido el canal por el que será difundido, ni la fecha de estreno. “El programa deberá salir a final de este mes, pero no conozco el proceso de negociación”. Hony Estrella aprovechó el tema para exhortar a los canales que no apuestan a contenido nacional a que lo hagan. “No se puede dejar morir la producción local porque es perder nuestra identidad”.