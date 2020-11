$!Hoy es el último día del programa “Pégate y Gana con El Pachá” en Color Visión

Temas sociales

Frederick Martínez atribuyó a una confusión la noticia de que la gerencia de Teleantillas le habría puesto como condición no abordar temas políticos para que pueda desarrollar su programa allí. “No. Eso se mal interpretó. Nosotros no estamos en política, pero debo informarte que continuarán formando parte de mi agenda los temas sociales. El Grupo Corripio es respetuoso de la opinión de los demás. Allí hay muchos periodistas como Huchi Lora y Roberto Cavada. Realmente yo trato temas sociales, ya no hay campaña”, reveló.

El Pachá aseguró que los temas cotidianos y sociales están ahí. “Yo soy comunicador. Allí nadie me ha puesto límite. Yo tengo más de cuatro meses que no hablo de política. Es un capítulo cerrado y no me arrepiento de haber apoyado a Gonzalo Castillo porque tiene muchos méritos”.