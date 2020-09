$!Hubo víctimas, no hubieron víctimas

Cuando el verbo haber se emplea para indicar la presencia o existencia de personas o cosas, se usa solo en tercera persona del singular: hubo personas, hubo casos, hubo problemas... no hubieron personas, hubieron casos o hubieron problemas.

Sin embargo, en los medios de comunicación dominicanos se encuentran con frecuencia frases como las siguientes: «Se originó un aparatoso accidente entre varios vehículos, en el cual no hubieron víctimas pero sí un gran taponamiento en la autopista Duarte», «Días hubieron en que hasta hambre pasara el insigne maestro», «Hubieron algunos incidentes aislados y lamentables propio de que tuvimos una movilización de millones de personas» o «Lo interesante es que hubieron grupos que salieron rápido a confirmar que este estaba apoyando al gobierno de Danilo Medina».

Los verbos impersonales, por su naturaleza, no llevan sujeto y, en consecuencia, solo se utilizan en tercera persona del singular. Al respecto, el Diccionario panhispánico de dudas señala que en estos casos, ‘puesto que el sustantivo que aparece en estas construcciones es el complemento directo, el hecho de que dicho sustantivo sea plural no supone que el verbo haya de ir también en plural, ya que la concordancia con el verbo la determina el sujeto, no el complemento directo’.

De modo que en los ejemplos citados lo apropiado habría sido decir «Se originó un aparatoso accidente entre varios vehículos, producto del cual no hubo víctimas pero sí un gran taponamiento en la autopista Duarte», «Días hubo en que hasta hambre pasara el insigne maestro», «Hubo algunos incidentes aislados y lamentables propio de que tuvimos una movilización de millones de personas» y «Lo interesante es que hubo grupos que salieron rápido a confirmar que este estaba apoyando al gobierno de Danilo Medina».

Cabe apuntar que el uso de hubieron es correcto en expresiones en las que aparece seguido del participio del verbo que se está conjugando: «Una vez hubieron terminado, recibieron el pago por su trabajo», «Tan pronto hubieron comido, se marcharon sin esperar el café», «Cuando hubieron votado, salieron a celebrar el triunfo por adelantado»..., así como en las perífrasis verbales haber de + infinitivo / tener que + infinitivo, que denota obligación o necesidad: «El escándalo fue tal, que hubieron de renunciar para evitar el juicio político que les preparaba el Senado de la República».