Humoristas arremeten contra El Pachá por ridiculizar a Margaro

Los copresentadores Emilio Ángeles y Jhon Berry se enfrentaron porque no había necesidad de decir al aire el estado de salud del comediante, que fue calificado como una humillación en las redes del portal Cachicha.com y por diversos comediantes, quienes no se quedaron callados.

Reacciones

El comediante Fausto Mata señaló que El Pachá no tuvo buen manejo con la salud de Margaro: “El Pachá es mi hermano pero llegar a esta situación me parece muy desagradable y creo que esto tiene que servir para todos y todas que tenemos que sembrar pan para mayo. Nosotros los humoristas debemos mirarnos en ese espejo. Miren donde ha llegado Margaro; a caer como animador de público de El Pachá”.

El joven humorista Juan Carlos Pichardo lamentó la situación y arremetió contra el presentador, alegando que fue una “asquerosidad”, “una verguenza” y “un disparate”. “Te pasaste. ¿Ahora quieres ser el mas humano? Pero esto es una burla mas de tu show, te respetaba pero ahora no tienes ni lo mas mínimo de respeto de mí, oremos por la salud de Margaro y oremos porque Dios ilumine a personas como El Pachá para que entienda que la farándula es un show pero como todo tiene sus limites”, criticó.

El humorista y actor Aquiles Correa compartió el post viral con el siguiente mensaje: “Normalmente no me refiero a las cosas que hace El Pachá en su programa, pero hoy se pasó. Que necesidad había de hacer este show con Margaro? Creo que la búsqueda de sonido debe tener límites, humillar así a un empleado es una vergüenza. Lástima que en este país no hay una asociación fuerte de comediantes/actores que vele para que esto no pase. Se pasaron todos con este caso. #VerguenzaAjena”.

En tanto que Félix Peña, humorista, productor y actor, especialmente de las producciones de Telemicro Canal 5, subió un vídeo a YouTube exponiendo el abuso cometido contra la figura de Margaro.

“Hacemos este vídeo porque la injusticia es injusticia. Cada vez que un humorista necesita algo nosotros lo ayudamos. Pero se trató de un irrespeto por parte de nuestro amigo El Pachá a nuestro hermano Margaro para ganar likes... Usted se ha dado a la tarea de ganar rating en base al chisme. Es una falta de respeto hacer en el aire un teatro con eso. Debiste manejar esto con discreción. La TV se ha transformado para peor. Esto se ha convertido en una generación de busca likes. Usted es una busca views de la televisión”, se expresó Peña.

Y añadió que la única persona que ha ayudado a los humoristas dominicanos es Juan Ramón Gómez Díaz. El actor también reveló que Nicolás Díaz -Margaro- económicamente está muy mal; que no tiene nada.