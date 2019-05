$!Ignacio Ramonet: “No podemos dejar el destino en manos de la economía financiera”

Economía financiera

Otro de sus planteamientos va de la mano con el movimiento altermundista o antiglobalización, una corriente que indica su rechazo del modelo capitalista neoliberal y la demanda de justicia social. “La idea es corregir lo que no funciona”, argumenta.

Sociedad de consumo

A través de los años se ha disparado el poder adquisitivo y la inquietud de acceder a mayores bienes que van por encima de lo necesario. Ramonet comenta que el ciudadano común si no está bien educado será víctima de la publicidad y la sociedad de consumo. Compara la situación con una reconocida obra literaria, “La metamorfosis” de Frank Kafka, cuyo personaje se levantó un día trasformado en una cucaracha. “Una mañana se despierta el ciudadano y se encuentra que está endeudado hasta más no poder con el banco. Y no sabe como llegó a tanto”, critica.

Otra consecuencia económica son las migraciones. ¿Por qué se producen? El especialista en geopolítica abunda en algunos detalles. “Hay una sobrepoblación. El trabajo es limitado. Hay crisis debido al cambio climático, que se traduce en sequía y falta de desarrollo agrícola. Muchos emigran a las ciudades, pero las ciudades ya están saturadas. Otros ven mejoría en otros países” indica el investigador.