$!Indiana Brito; comprometida con la creatividad y la estética

La actividad teatral se muestra como la más dinámica en la escena. A nuevos escenarios se suman los talentos emergentes que quieren mostrar de lo que son capaces, y le han aportado mucho movimiento y han logrado el aplauso del público.

La actriz Indiana Brito, cuya labor fue la más galardonada en los Premios Soberano en la categoría de teatro con la obra Agosto, es una muestra de que vale la pena darles la mano a los nuevos. En el caso de Brito, el actor y productor de teatro Juancito Rodríguez siempre ha apostado a su capacidad. No lo defraudó en la referida pieza que conquistó las estatuillas de mejor director teatral, actor (Richard Douglas) y actriz del año (Elvira Taveras).

Brito es egresada de la Escuela Nacionald de Arte Dramático. “Aunque me gusta actuar, pero la dirección es mi norte... y fue Juancito Rodríguez quien me dio la oportunidad de dirigir mi primera obra a nivel comercial, a partir de ahí comenzó mi proyección en ese sentido y eso se lo agradezco. Me formé en la Escuela Nacional de Arte Dramático, ser una egresada de allí me hace sentir increíblemente plena y orgullosa. Lo que la diferencia de los demás espacios de formación es el rigor”.

Entre los profesionales del teatro que han sido una referencia, citó los casos de Haffe Serulle, María Castillo y Manuel Chapuseaux. “Estoy comprometida con la creatividad y el buen sentido de la estética, soy muy visual y el papel de la imagen es muy importante para mí”, explicó.