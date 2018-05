Instituto de Massachusetts investiga acusaciones contra Junot Díaz, uno de sus profesores

NUEVA YORK. El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), del cual el escritor dominicano Junot Díaz es uno de sus profesores de literatura más célebres, dijo ayer martes que investiga las denuncias de acoso sexual contra el autor, ganador del premio Pulitzer.

"A medida que el MIT analiza las inquietudes compartidas en las redes sociales con respecto al profesor Díaz, queremos dejar en claro que no toleramos el acoso sexual”, dice el comunicado del instituto.

Sostuvo que en todo momento recomiendan a cualquier miembro de esa comunidad que haya experimentado o presenciado comportamiento de acoso a denunciarlo.

“Tanto los acusadores como los acusados ​​tienen derechos y protecciones dentro del proceso que seguimos, y nos esforzamos por proteger la privacidad de todas las partes involucradas", dijo el MIT con sede en Cambridge, cerca de Boston.

Nuevas acusaciones

Medios de Estados Unidos están a la espera de nuevas acusaciones por acoso sexual contra el laureado escritor de origen dominicano que ha sido imputado por varias mujeres de haberlas acosado en distintos lugares.

El movimiento #Me Too, que impulsa la aparición de cientos de mujeres que guardaban silencio, podría entregar una lista en la que aparecerían otras víctimas de Díaz, dijeron los medios.

Después que el escritor dijo en una declaración en el NY Times, que siempre lo ha proyectado y apoyado, que acepta su responsabilidad del pasado, sin especificar respecto a las primeras acusaciones de la autora del libro “De su cuerpo y otras partes”, Carmen Machado.

Machado lo calificó de ser un misógino ampliamente alabado y amado.

“Sus libros son regresivos y sexistas. Él ha tratado a las mujeres horriblemente de todas las formas posibles”, añadió y advirtió que las denuncias a través de #Me Too contra Díaz “recién están comenzando".

Machado, que se reveló como una de las supuestas víctimas de Junot, dijo que él hizo una sesión de preguntas y respuestas en el programa de graduación en el que ella se acababa de graduar, en donde la acosó.

“Cuando cometí el error de preguntarle sobre la malsana relación patológica de su protagonista con la mujer, vino hacia mí durante veinte minutos”, dijo Machado.

Ella agregó que en los años intermedios ha escuchado una docena de historias sobre la mala conducta sexual de Junot.

Díaz es acusado también por su colega Zinzi Clemmons, autora de la novela "What We Lose", que dice que la besó a la fuerza, y de hacer lo mismo con otras.

Junot fue el esposo por años de la actual senadora estatal dominicana en el distrito demócrata 32, Marisol Alcántara, de quien se divorció y la legisladora nunca se ha pronunciado negativamente contra el autor.

Clemmons, de 33 años, dijo en Twitter que "como estudiante de posgrado, invité a Junot Díaz a hablar en un taller sobre cuestiones de representación en la literatura, era un desconocido de ojos grandes y 26 años, y lo usó como una oportunidad para acorralarme y besarme a la fuerza. Estoy lejos de ser la única y me niego a guardar silencio, nunca más".

El mes pasado Díaz publicó un ensayo en el semanario local New Yorker en el que reveló que fue violado cuando era niño.

"Asumo la responsabilidad de mi pasado", dijo Díaz. "Esa es la razón por la que tomé la decisión de decir la verdad sobre mi violación y sus consecuencias dañinas", escribió.

Y en obvia referencia a #Me Too, dijo “estoy escuchando y aprendiendo de historias de mujeres en este movimiento cultural, esencial y atrasado. Debemos continuar enseñando a todos los hombres sobre el consentimiento y los límites".

Díaz, de 49 años, es el autor de "The Brief Wondrous Life of Oscar Wao", que ganó el Premio Pulitzer 2008. "Drown" y "This is How You Lose Her" y su primer libro infantil “IslandBorn”.

Nació en Santo Domingo (República Dominicana) y creció en Nueva Jersey.