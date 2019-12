Iris Guaba niega cancelación de fiestas navideñas: “los políticos no podemos sacrificar al pueblo”

En un audio de su participación en un programa matutino radial, al que Diario Libre tuvo acceso se escucha a la funcionaria asegurar que, “los políticos no podemos sacrificar los beneficios que el Estado le puede llevar al pueblo alegría con una fiesta. No podemos paralizar el país porque lo van a usar como tema político. Pero no dejaremos de hacer las fiestas porque ese es un beneficio que le damos a nuestra juventud que no tienen acceso a pagar por un artista caro”, argumentó.

Continuó: “el Gobierno se las lleva gratuitamente , continuaremos con las fiestas”, detalló.

La confusión

Guaba aclaró que lo que sucedió fue que, “hicimos la licitación de un sólo tiempo que significa que en un día abrimos los dos sobres, A y B; sobre A lleva la documentación de la compañía que oferta y el sobre B las oferta económica; por un asunto que entendió Compras y Contrataciones que debía ser de doble tiempo nos solicitaron que extendiéramos ese tiempo, que se iba a extender hasta el 18 de diciembre”, argumentó.

No contratan orquesta

Al ser cuestionada sobre la contratación de los artistas, Iris Guaba señaló lo siguiente: “nosotros no contratamos orquestas, contratamos compañías que montan fiestas. Exigimos que los artistas sean locales y de la zona donde se va a presentar, incluyendo el presentador