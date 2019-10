$!Isaura Taveras: “La cualquierización de la TV es un fenómeno indetenible”

La TV

Isaura ya no forma parte de la empresa de Jochy Santos, quien a su salida de Telemicro se vio obligado a replantear su presencia en la televisión y, después de esa decisión, a prescindir de los servicios de la mayoría de su personal.

Por ahora, Isaura participa en el reality MasterChef Celebrity, pero ya está trabajando en su entrega anual Top 13. “La televisión tiene un peso y magnetismo que te conecta de manera especial. Ya estoy en la preproducción de Top 13 y por lo visto para poder estar en la televisión tendré que optar por proyectos de temporada”, comentó.

Al comentar el contenido vulgar que manejan algunos canales, Isaura aseguró que la “cualquierización de la televisión es indetenible porque estamos luchando no contra un fenómeno que se está dando en la pantalla, sino que se trata de un fenómeno social que se ve allí, pero que se da en la radio en la música, cine, el teatro... se produce en todos los ámbitos en donde se cuela una persona que no cuenta con el conocimiento del peso que tiene tomar un micrófono en las manos para llegar a las masas. Es social porque si vas a las escuelas ves que la conducta de los niños no es la de ayer, pero vas a las universidades o usas un elevador en donde la gente entra y no saluda. Es algo generalizado que se pone de manifiesto en la televisión que es la expresión del pueblo”.

Sin embargo, ese contenido es ampliamente respaldado económicamente. “Lo fácil tiene terreno fértil para la mayoría. ¿Quién te dijo que el mejor camino es el más corto? El que elegimos algunos es el más largo. Yo si tengo que cambiar mi esencia y perder mi dignidad y dejar de ver a mis padres a los ojos con orgullo, para subirme en el tren de la modernidad, el tren se va a ir muy lejos... yo no me voy a subir. Seguiré siendo lo que soy, no he sido una figura de escándalos, ni de buscar sonido. Hago mi trabajo por respeto al público y a mí. Ya han pasado casi 20 años desde que inicié mi carrera”, comentó.