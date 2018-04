Javier Grullón encarnará a Jesús en musical Godspell

SANTO DOMINGO. El musical Godspell reunirá desde el 4 de mayo en Studio Theater a un elenco que encabeza el actor Javier Grullón.

La producción es de José Rafael Reyes y Joyce Roy, quienes les bridan la oportunidad a jóvenes que transitan en el arte en busca de su consagración.

Javier Grullón está feliz, a tal punto que lo define como la oportunidad de su vida. “Siempre digo que cada trabajo que hago es el más grande, pero definitivamente éste lo es. Interpretar a Jesús me ha llenado de mucha bondad, he aprendido bastante y me ha permitido acercarme más a Dios. Como musical nos enseña precisamente que Dios es amor”, reveló a DL.

El proceso de ensayo se ha dado sin traumas. “No quería ver versiones, quise conectar con mis sentimientos de lo que creo es Dios. El texto me lo ha enseñado, cuando ensayamos entendemos el propósito de Jesús. Es un musical emotivo y dinámico. Con lecciones directas, por lo que van a ver un Jesús natural”, comentó.

El elenco está conformado por 11 actores que interpretarán un total de 18 canciones. Vladimir Rodríguez, Karla Fatule, Alejandro Espino, Claudia González, Jared Gómez, Laura Guzmán, Carolina Jiménez, Mavel Paulino, Natacha Hernández y Rafael Pepén integran el elenco.

En 2012, Haffet Saba estrenó Godspell, con gran acogida.