Jhoel López apuesta por la calidad en la producción de televisión local

santo domingo. Mucho se dice sobre la decadencia de contenidos en la televisión dominicana, pero poco se habla de lo que se hace para combatirla. En el batallón de los que apuestan a seguir trabajando en la TV local, y superar los embates de un medio que se ha corrompido por la mediocridad, tenemos a Jhoel López, un joven carismático que sabe dejar a un lado su posición de ‘figura o talento’ para fajarse a producir. En una visita a DL nos habló de su programa Me gusta de Noche, proyecto que se inspira en el concepto late show.

“Me gusta de Noche aporta producción de principio a fin a la televisión. Por ejemplo, todo el que ve el programa se fija en la escenografía y dice ese programa no parece de aquí. Es por la calidad con la que se graba y los segmentos bien producidos. Por ejemplo, está ‘Bromas Pensadas’, que es una especie de cámara oculta, pero no pongo simplemente una cámara y que pase lo que tenga que pasar, no. Uso hasta ocho cámaras y veinte actores. Creo que lo que define a Me gusta de Noche es que es un programe bien hecho”, afirma complacido López.

Con más de 20 años en la televisión en horarios matutino y vespertino, decidió dar el salto a las noches por considerar que en ese horario podía producir un late night, famoso formato televisivo anglosajón, en el que puede conjugar todos sus talentos. “Es el primer late night del país. Pensé por muchos año cuál era el formato en el que podía sacar todo lo que soy. Si vez a Jimmy Fallon, por ejemplo, él canta, baila, actúa. Todo se puede conjugar en un proyecto como este”, dice López de su show.

Cuando recuerda la pasada gala de los Premios Soberano, expresar estar más que feliz por el resultado. “Ese fue el premio más celebrado. Lo que quiere decir que ese premio fue muy merecido. Ha sido grande lo que pasó el año pasado con Me gusta de Noche y lo que sigue pasando conmigo desde hace diez años. Yo presento los eventos más grandes e importantes del país. Quiero que busques en televisión alguien que haga las cosas que yo hago. Me desdoblo animando, actúo, bailo, canto y produzco. Ese premio era este año o este año”, sentencia.