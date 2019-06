$!Jhoel López sobre el atentado contra él y David Ortiz: “Esta es una nueva oportunidad”

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

“Dar las gracias a Dios en todo y por todo. Soy un hijo agradecido del Señor, quien no solo nos salva, sino que ha sido bueno conmigo al darme una hermosa familia, unos buenos amigos, el cariño de ustedes gente buena, y darme la oportunidad de ganarme la vida haciendo algo que me apasiona, sin hacer daño a nadie.

Mi MENTE también ve con esperanza a mi país, que cree en que los buenos somos muchos más y que los que hemos sido víctimas indirectas y circunstanciales de la delincuencia no perderemos la fe en que nuestra gente, nuestro país, nuestra amada dominicana bendecida por Dios, y que ni los momentos de delincuencia ni los episodios de violencia de unos pocos nos definirán como pueblo, como país, como Dominicanos.

A la prensa y a todos mis colegas del medio gracias de corazón, ya todo está en manos de las autoridades. Confiemos en ella.

MI PRIORIDAD, quiero pedirles enviar sus buenas vibras y oraciones por su pronta recuperación para mi amigo, nuestro @DavidOrtiz un ser de luz, tan admirado, quien ha dado mucho por nuestra gente y que todos, al igual que yo, queremos y respetamos. Fuerza para sus familiares y que sienta en su corazón que un país completo a través de Dios y de la oración pide desde lo más profundo que él sea sanado por completo. Te quiero amigo.

MI CORAZÓN SABE.

De cada cosa en la vida hay aprendizajes, y no solo para el que lo vive, sino para todo el que se pueda ver reflejado en la experiencia. David y yo estuvimos allí casualmente, pero pudo ser cualquiera, y es mi deber, mi compromiso con Dios, con la vida, con mi país, con ustedes hacer lo mejor con esta vivencia.

En ese contexto que hermoso es poder ser agradecido y decir gracias Dios por una nueva oportunidad. Saber que cada Día es valioso y que podría ser el último, ama, ríe, perdona, ayuda, contribuye con tus buenas acciones para tener un mejor país, un mundo mejor, amor es lo que necesitamos, mirar con fe el presente y el futuro. Y en vez de ver esta situación con morbo, con odio, fomentemos el amor que tanta falta hace, aportando de forma positiva del lado de los buenos al bienestar de nuestra gente. De nuestro país, Adelante! RD”.