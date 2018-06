Jiminián desautoriza a El Pachá; niega necesite dinero para atender a Margaro

SANTO DOMINGO. El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián dijo que en su clínica no se le está cobrando la asistencia médica que le están dando comediante José Díaz (Margaro) y desautorizó al presentador de televisión Frederick Martínez “El Pachá” a gestionar recursos económicos para esos fines.

Cruz Jiminián quien a través de la fundación y la clínica que lleva su nombre desarrolla una labor social desde hace años, se expresó en esos términos a través de un comunicado enviado a DL por su gerente de comunicaciones, la periodista Ada Guzmán.

“No he autorizado a nadie a solicitar un centavo para Margaro”, puntualizó Cruz Jiminián en el documento.

“El médico hace la aclaración luego de que El Pachá diera una entrevista señalando que

Margaro le hicieron un estudio con un costo de 75 mil pesos y que luego el doctor Cruz Jiminián determinó que este necesita un tratamiento médico de 600 mil dólares debido a que tiene problemas de respiración”, refiere el documento.

“Primero yo no he hablado con El Pachá en todos estos días, no lo he visto. Segundo, nunca le hemos cobrado un centavo a Margaro, aquí desde que se internó se le ha cubierto el 100 por ciento de todo”, indicó, por lo que entiende que no hay necesidad de solicitar dinero para ser atendido en ese centro médico.

Frederick Martínez emitió su declaración a en una entrevista concedida al programa “El Sol de la Mañana” que se difunde por Zol 106.5 f.m.

Notificó que el Margaro padece de una situación complicada, debido a que tiene una salud un tanto deteriorada a nivel general.

El pasado sábado el animador del programa “Pégate y Gana con el Pachá” hizo un llamado para que el comediante, que labora en su empresa fuera socorrido por una unidad del 911 o por Cruz Jiminián, lo que desató duras críticas contra este en las redes sociales por la forma en que manejó el tema.

Comediantes y algunos periodistas condenaron el manejo del presentador, de quien se dijo lo humilló públicamente.

Posteriormente, Frederick Martínez argumentó que la única intención que tenía era la de ayudarlo. “Yo no se donde están esos comediantes que me han criticado cuando el ha necesitado la mano amiga. El trabaja con nosotros y siempre le hemos ayudado”, manifestó El Pachá al defenderse de los ataques.