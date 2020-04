Joaquín Sabina invita a leer en el Día Internacional del Libro

El destacado cantautor español Joaquín Sabina expresó que leer libros es "el mejor remedio para el confinamiento" en casa por el coronavirus, porque la lectura ayuda a acabar con "la soledad".

En un video colgado por el Instituto Cervantes en las redes sociales con el mensaje del intérprete de “Y sin embargo te quiero” a propósito del Día del Libro este jueves, Sabina defendió la importancia de la lectura.

El músico confesó que los libros le han ayudado a no tener miedo durante el confinamiento.

De las maravillas que produce la lectura citó a dos autores: "Dice Joan Margarit que 'la libertad es una librería', también dijo Jorge Luis Borges que 'concebía el paraíso como una biblioteca".

"Para mí, que soy miedoso, que me da mucho miedo muchas cosas, justo el confinamiento no porque tengo muchos libros... Recuerdo esas veces en las que estás en una estación de tránsito, en cualquier país, ante 12 horas esperando que salga el avión, que lo arreglen pronto. Todo el mundo a mi alrededor está desesperado; yo no, yo estoy feliz porque tengo un libro", comentó en el video con una pequeña estantería de libros detrás.

Además de asegurar que "los libros acaban con la soledad", dijo que nunca ha estado solo desde que aprendió a leer y sin lugar a dudas esa experiencia lectora le ha ayudado con sus magistrales composiciones.

"Hace muchísimos años que yo no estoy solo desde que aprendí a leer. No hay mejor remedio para el confinamiento que tener un libro y vivir tantas vidas aventureras, extrañas y ajenas".

Finalmente, a los que están encerrados para evitar el coronavirus y que no tienen un libro les exhortó conseguir uno “y ya no estaréis nunca más solos y confinados", concluyó.