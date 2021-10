$!Jorge E. Pérez: Las historietas son un medio maravilloso, lleno de posibilidades narrativas y visuales

En un inicio por experiencia, quería probarme como autor en este medio que tanto me fascina y tratar de hacerlo lo mejor posible, sin pretensiones ni atajos. De forma fluida y con una estructura coherente. Las historietas son un medio maravilloso, lleno de posibilidades narrativas y visuales que me permití disfrutar. Ya después de eso comencé a experimentar con otros formatos de escritura. Actualmente disfruto mucho de los micro relatos.

Desde muy joven sentí una atracción irresistible por los cómics, no importaba si era en un periódico, una revista o una tarjeta (como las Pepsi Card en los 90) simplemente llamaban mi atención. Luego comencé a rayar la parte de atrás de los cuadernos de clase y desde allí fue un no parar, pero ya de forma más consiente. Desde el 2009 con mis colegas de Moro Studio me embarqué en este viaje por las viñetas, ilustrando y escribiendo. Muchas cosas vieron la luz y otras no, pero de ambos casos aprendí mucho. Y claro, mi proceso tardío de enamoramiento por la literatura (en mi zona no había bibliotecas) guiado por mi colega Gorky Bonifacio Pérez.

¿Qué nos puedes decir der proceso creativo de este cómic?

Súper divertido, muchos no lo saben, pero utilicé el viejo método Marvel de escritura. Comencé desarrollando la sinopsis corta y una larga con más detalles, pero para la parte gráfica un día tomé varios retazos de papel cartonite (un papel de mayor textura) y empecé a dibujar el storyboard, viñeta por viñeta, hasta tener todo el cómic visualizado. No fue hasta tener todas las páginas graficadas que redacte los diálogos, supongo que esa es la ventaja de escribir y dibujar tu propia obra. Luego de eso me puse a desarrollar los personajes y su estética tan particular. De alguna manera todo este proceso se sintió muy natural para mí. Nunca me detuve a pensar en el orden de los procesos, solo me dejé llevar. Supongo que como había terminado de escribir “El Verdugazo”, otro cómic de mi autoría, con un proceso más tradicional, pues me permití ser libre y espontáneo para “Las Vacanas”.

¿Por qué tocar el tema de los viajes ilegales a través de la comedia?

Siempre sentí que era el tono ideal para esta obra. Me enfoque principalmente en que fuese una obra que me gustaría leer a mí. La comedia se hacía natural para ese par de vaquitas tan soñadoras y es ese toque de comedia la que ayuda a fluir tan bien la historia. Solo es saber encontrar el balance entre escenas y entender que hay un momento para todo. Para lo serio, lo triste o lo divertido.

¿Cuál consideras el mensaje central de esta obra?

Hay varios y cada quien podrá encontrar el suyo propio. Para mí en un inicio solo se trataba de evidenciar la esperanza e ilusión que impulsa a un individuo a tomar un viaje ilegal. Ahora con más conciencia creo que se trata de oportunidades, de talento y la falta de espacios para desarrollarlos.

¿Qué podemos esperar en esta segunda edición?

Una versión corregida en cuanto a color, errores de continuidad y ortográficos. Estará en dos idiomas (inglés/español) y tendrá material extra de bocetos y otras sorpresas.

Pese al tema tan delicado que aborda la obra, está es para toda la familia, ¿cómo lograste ese balance?

La gente tiende a ignorar o subestimar el humor y la comedia. No tienen idea de lo difícil que es hacerlo bien o qué implica causar una reacción. Como autor y como educador no me gusta subestimar a mi público, insultar su inteligencia o andarme con medias tintas. Ese balance lo encontré en la honestidad del discurso, sin pretensiones ni trucos baratos. Explicando bien las cosas sin dejar de lado lo crudo de la realidad que aborda. Siempre quise que este cómic pudiese ser leído en familia y que motivase un dialogo con los más pequeños de la casa.

¿Por qué consideras importante esta obra dentro de la cultura de República Dominicana?

Porque no se trata de un guerrero con espada gigante o un ser todo poderoso volando sobre una metrópolis, esta obra no intenta ser otra cosa que sí misma, con sus ideas, sus personajes y su particular estética. Quiero que los jóvenes talentos vean que se puede hacer todo tipo de historias en este mundillo, que no es necesario traicionar tu visión solo por atraer público. Al final del día se trata de contar tu historia, desde tu realidad y tu perspectiva.