$!José Martín Paulino: “Los consejos más útiles siempre me los han dado los buenos libros”

El nombre de José Martín Paulino corrió por los mentideros literarios recientemente, cuando se anunció que había obtenido el Premio Anual de Cuento José Ramón López 2020, galardón que el escritor aprecia como un importante estímulo para que continúe trabajando con el género que lo ha motivado a publicar cuatro libros de narrativa corta y le ha dado otras preseas.

Discreto, moderado y dedicado a lo suyo, a estas alturas de su vida, el autor cibaeño entiende que debe abrazar con mucho más fuerza y determinación su pasión por la literatura, pues a su juicio vale la pena asumir con energía las cosas que verdaderamente le dan sentido a su vida. Paulino compartió sus puntos de vistas sobre su quehacer al responder varias preguntas de Diario Libre, a propósito del galardón que recientemente le entregó el Ministerio de Cultura

¿Cómo recibió la noticia de que su libro había ganado el Premio Anual de Cuentos? ¿Fue realmente una sorpresa o se lo esperaba?

Recibí esta noticia con enorme alegría. Sinceramente no me lo esperaba, pero confiaba en que mi libro tendría una participación digna en el referido concurso, dada la confianza que yo había depositado en el valor de varios de los relatos que lo integran.

José Martín Paulino con su acreditación como ganador del Premio Anual de Cuentos José Ramón López 2020.

¿Se trazó objetivos temáticos y estéticos cuando escribía su libro Antes de que la casa se derrumbe?

Definitivamente no. Distinto a mi libro de cuentos Cuaderno de serpientes, con el que sí me tracé lo que llamas objetivos temáticos y estéticos, y en el que tomo como motivo narratológico esencial a las serpientes, y en el que, además, planteo las historias de forma yo diría más lúdicas, más experimental. Los cuentos de Antes de que la casa se derrumbe, simplemente los fui trabajando y agrupando poco a poco en un volumen que se constituyó en mi cuarto libro de cuentos.

Antes había ganado otros certámenes regionales. ¿Piensa que este nuevo premio impulsará su carrera de narrador?

Sí, he ganado otros certámenes regionales. No sé si el premio impulsará mi carrera de narrador, yo espero que sí; en mi caso lo que sin duda considero más importante es el estímulo que esto conlleva, y además la confianza en las posibilidades y el alcance que uno pueda desarrollar en este apasionante oficio de la palabra.

¿Cómo descubrió su interés por la narrativa?

Desde muy jovencito siempre supe que sería escritor, lo que no tenía claro era el género en que me desempeñaría. Soñaba con escribir artículos en la prensa de diferentes temas, sobre todo históricos. Leía mucha poesía y escribía algunos versos, pero a tiempo comprendí que no tendría mucho futuro en el referido género. Solo cuando leí la novela Cien años de soledad comprendí que si algún futuro tendría en el mundo de las letras sería en el campo de la ficción narrativa. Ya consigné eso por ahí en algo que escribí en torno a lo que significó para mí la lectura de esa novela.

¿Le ha resultado complicado posicionarse como escritor en el medio literario? ¿Cómo se le ha recibido?

No creo que aun esté del todo posicionado en el medio literario, ni me preocupa del todo el asunto. Leo y escribo en soledad y lo hago con la intención de producir textos de valor que doy a leer a un círculo muy reducido de amigos. En cuanto a cómo me han recibido, solo diré que muy pocas personas ligadas a la literatura sacan el tiempo suficiente para leer a otros y agradezco a las personas que se han tomado el tiempo para hacerlo con mis escritos y señalarme, de manera sincera, errores o aciertos en los mismos. Eso es lo que me importa. En cuanto a lo del recibimiento, hay de todo.

¿De qué manera se fue apropiando de las herramientas y las técnicas de escritura?

Pienso que mediante el acopio de amplias y muy diversas lecturas.

Obra de José Martín Paulino.

¿Cuáles autores han sido fundamentales en sus búsquedas expresivas?

Hay muchísimos autores fundamentales en mi apasionada experiencia de lector: Balzac, Dostoievski, Tostoi, Nietzsche, Camus, Hermann Hesse, Thomas Mann, Papini, etc. Estos, entre otros, probablemente ejercieron sobre mí alguna influencia en los temas, en el discurso, tal vez, pero ya en lo que tiene que ver con lo que llamas mi búsqueda expresiva, pienso en algún influjo de Borges, Rulfo, García Márquez, Carlos Fuentes, Onetti, Ribeyro, etc., pero esto siempre lo aprecian mejor que uno los buenos lectores, pienso.

¿Qué tipo de narrador es?

Me resulta algo difícil definirme. Pero creo, si no me equivoco, que me muevo dentro del realismo psicológico, lo mágico, lo fantástico, lo mitológico, qué sé yo. Prefiero también que esto lo establezca cada lector.

¿Podríamos esperar novelas suyas?

Claro que sí. Tengo tres novelas escritas. Una de ellas aún no estoy seguro de si algún día será publicable; otra, de la cual que llevo varios borrones; y una tercera, que espero publicar en este 2020, después de muchos años de darle vuelta y revueltas y aun seguir corroído por las dudas. Este libro, más que una novela, yo la designo como una máquina textual. No sé qué saldrá finalmente de esto, pero en estos momentos trabajo en ello con la finalidad de que salga a más tardar en noviembre de este año.

¿Le han dado algún consejo literario que le resulte especialmente útil?

Claro que sí, pero los consejos más útiles siempre me los han dado los buenos libros que he leído.

¿Ha tenido o tiene alguna obra literaria de cabecera?

No tengo ningún libro de cabecera, lo que sí tengo siempre cerca, de manera física y sentimental, son algunos libros esenciales en mi trayectoria de lector y escritor. Para no enumerar la lista completa que sería algo larga, coloco aquí un solo título: la novela Sinuhé, el egipcio, de Mika Waltari.

¿Existe algún libro que no volvería a leer?

Muchos. Ahora se me ocurre que no leería de nuevo María, de Jorge Isaac.

¿Tiene un proyecto literario que lo rete en la actualidad?

Por el momento, mi único reto literario actual, si es que vale lo de reto, es lograr salir con éxito de mis propósitos de publicación de las novelas que he mencionado. Consigno que cuando hablo de éxito no me refiero a venta ni a aceptación de estas por parte de gente con pobre criterio literario, sino a que estas puedan reunir suficiente calidad artística, buena aceptación por parte de un público lector con buen criterio y de una crítica responsable... qué sé yo.

¿Algún consejo que se da a sí mismo y por qué?

Bueno, una de las cosas en la que siempre pienso y ahora no está demás asumirla como un consejo, es que debo abrazar con mucho más fuerza y determinación mi pasión por la literatura. Siempre estoy en ella y con ella, pero debería estarlo más. ¿Por qué? Porque la vida es muy breve. Nos queda siempre menos tiempo del que pensamos, así que vale la pena asumir con toda nuestra energía las cosas que verdaderamente les dan sentido a nuestras vidas, y eso hace la literatura con la mía.