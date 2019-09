José Morillo: “Con el arte naif se nace, es como un tipo de sangre”

Y, agrega: “Mientras aprendía, me convertí en ayudante de un artista. Disfrutaba ir a las galerías de arte, sobre todo, la Galería Nader, de don Roberto Nader, porque me causaba mucha impresión ver la cantidad de obras de arte en esos lugares. Yo decía, al ver las obras de Justo Susana y Clara Ledesma, mientras don Roberto Nader se fumaba su cigarro, así es que quiero llegar a ser”.

Su vida artística

Naif se nace

“Por eso digo que ser naif es como un tipo de sangre; que uno sabe que su sangre es de un tipo y que siempre será así. Uno no elige tener un estilo naif, es una condición que viene contigo, por eso te conviertes en un artista muy genuino, por eso digo que es como un tipo de sangre, que no se elige tener un tipo de sangre, está contigo, y por eso el naif es el arte más puro de la plástica”, dice.

Para José Morillo, quien reside en el municipio de Constanza, provincia La Vega, ser naif se nace, no se adquiere en la academia ni con el transitar en la vida, razón por la que defiende que el artista naif es muy peculiar y que, aunque muchas veces no se conozcan entre sí ni sus obras, la ingenuidad y la espontaneidad hacen que sean parecidos los trabajos en cualquier parte del mundo.

Dominicanidad y religiosidad

Individuales y colectivas

A lo largo de su carrera Morillo ha participado en múltiples exposiciones tanto individuales como colectivas, en el país y en el exterior. Dentro de las individuales se citan: “Con los pies descalzos” (1997), en Atelier Gascue, Santo Domingo; “En el Quinto Sueño” (1999), Galería Espinal y “Exposición de la Litografía Arlequines Borinqueños” (2002), en Galería Labrador Sears, ambas en Puerto Rico.

Asimismo, “Alegre Caribe” (2002), en Galería de Arte Nader, Santo Domingo; “Bajo el Sol” (2004), en el Museo de las Casas Reales; “La Virgen María en América” (2014), en el Museo de La Altagracia, Higüey; y “Somewhere in the Caribbean” (2015), en el Word Up Community Bookshop, New York. En 2016 fue el artista invitado de la exposición de obras para el lanzamiento de la colección “Arte de Café”, de Casa Cuesta.