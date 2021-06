$!José Peña Sanlley, un dominicano que brilla en el mundo del diseño y la animación

“Empecé desde los 14 años viendo tutoriales de animación y diseño en programas como After Effects y Cinema 4D. En aquel entonces lo hacía por curiosidad, por pasión. Ese pequeño sueño, ese fuego que tenía dentro fue el que me impulsó a iniciar una carrera como Motion Designer en SCAD, la cual empecé estando aún en el colegio, en un programa de estudiantes seleccionados llamado eStar”, cuenta con orgullo el joven animador al recordar sus inicios.

Hoy, ya graduado Magna Cum Laude de Motion Designer, en el Savannah College of Art and Design (SCAD), en Estados Unidos, forma parte del exclusivo grupo de animadores que trabaja (como interno) en el afamado estudio Ordinary Folk, del director creativo Jorge R. Canedo Estrada, una leyenda en el mundo del Motion Design.

Soñar y aprender

El diseñador dominicano ha sido reconocido desde que dio sus primeros pasos en la animación. Como estudiante de primer año en la universidad, y con tan solo 18 años, fue seleccionado pasante en Buck Studio, en Los Ángeles, una compañía de diseño internacional posicionada entre las mejores del mundo. Al concluir esta pasantía, fue aceptado para trabajar, también como interno, en el equipo de Ordinary Folk, en Cánada, en donde sigue aprendiendo y soñando, al ser parte de proyectos para clientes de la talla de Facebook, Amazon, Google, WebFlow, TED y SAP.

“Lo bueno de estar trabajando alrededor de los mejores diseñadores y animadores del mundo es sencillo: uno aprende más en un día de trabajo de lo que uno aprende estudiando por una semana. Lo malo es que nunca se te hace más claro el largo camino que te queda por delante para llegar al nivel de destreza que tienen ellos. Grandes de la industria como Daniel Coutinho, Rafael de Araujo, Daniel Rodrigues, Esteban Esquivo, Stephen Loveluck y otros se encargaron de guiarme en el camino y ser lo suficientemente pacientes para aguantar todas mis preguntas”, resalta Peña.

La experiencia adquirida de trabajar y estar entre los mejores, le otorgó a JP la responsabilidad de ser el director creativo de SCAD CoMotion 2020, un evento especializado que realiza Savannah College of Art and Design, ganando el premio a Mejor Infografía y Mejor Show por su pieza titulada “Creatividad”, la misma que le otorgó una nominación como el Mejor Proyecto Estudiantil, en los Premios de Animación 2020 (The Motion Awards 2020) y otra para el Mejor Proyecto Estudiantil, en los Latin American Design Awards, cuya premiación será el próximo mes de junio.

Aunque está muy agradecido por los reconocimientos recibidos, estos nunca fueron la meta de Peña, ya que no los usa como referencia a sus logros como animador. A corto plazo, su objetivo siempre ha sido mejorar día a día, con la mentalidad de que siempre hay algo nuevo que aprender. Su pasión por la animación es algo que nunca va a perder, sin embargo, después de su experiencia en el SCAD CoMotion 2020, a futuro planea seguir preparándose en el área de director creativo. Para él, uno de los puntos altos de su carrera ha sido la emoción de crear un equipo para trabajar juntos hacia una meta en común y ver como cada uno de los integrantes va evolucionando con cada paso.

“En una escala mayor, fuera de la animación, mi meta es perseguir aquello que me da curiosidad y me interesa, el mismo principio que me llevó a descubrir el mundo de la animación, la pasión más grande que he tenido”, agrega Peña.

En cuanto a su futuro como animador José Peña tiene la oportunidad de trabajar en una gran variedad de proyectos, pero es parte de nuestro trabajo saber el impacto moral que puede tener el producto final en el mundo. Por eso, idealmente, trabajará en proyectos que, de una forma u otra, tratan de mejorar la sociedad.

“Mi carrera para mí es un ejemplo de lo que sucede cuando una gran ambición se cruza con disciplina y trabajo duro. Hoy en día acabo de concluir mi BFA en Motion Media Design en SCAD, y estoy trabajando como animador para el estudio Ordinary Folk, creado y dirigido por Jorge R. Canedo Estrada tal como lo soñé”.