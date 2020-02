$!José Tomás Pérez: “Lo real es que empecé a escribir desde muy joven”

José Tomás Pérez, embajador dominicano en Estados Unidos, político de amplia experiencia en el partido oficialista y en la esfera gubernamental, se ha lanzado con vigor al ruedo literario, revelando su faceta de novelista, que ha sorprendido a muchos.

Sin embargo, a su círculo íntimo no le extraña este debut literario, porque le reconoce su interés por los libros y su temprano interés por la escritura encubierto por el activismo político.



Sobre el ejercicio de esa vocación postergada durante largos años, el autor habla en Ruta de Letras y devela la forma en que escribe y otras interioridades de su proceso, entre otros tópicos esencialmente literarios.

Ha publicado dos novelas. ¿Qué sensaciones le han dejado estos acontecimientos?

La experiencia de publicar dos novelas y que sean éstas, precisamente, las primeras que escribo me genera un sentimiento muy particular de autosatisfacción. Había entrado al mundo de la literatura a través de la poesía y la escritura de algunos cuentos dispersos durante mi etapa de universitario, justo para la fecha de mi integración al Movimiento Cultural Universitario (MCU). Eran tiempos de mucho atrevimiento, pero no de tanto como para embarcarme en un trabajo tan difícil y demandante como el de escribir novelas. En cierto modo me daba miedo comenzarlas y luego no tener las herramientas técnicas necesarias para terminarlas. Es un género que te exige de mucha madurez, no solo personal sino literaria para dominarlo y poder salir airoso.

Mucha gente se ha sorprendido con esta faceta suya, que de pronto se revela. ¿Cómo y cuándo surgió su interés en escribir literatura?

La gente me conoce como el político, el senador y el funcionario público. Pienso que en el país se infravalora la capacidad intelectual que pueda tener un político. Y en cierto modo, no dejan de tener razón, sobre todo en una sociedad donde para ocupar puestos públicos, sin importar la envergadura, con frecuencia no se toma en cuenta la educación ni la formación profesional del incumbente. Pienso que esa es una de la causa de la sorpresa. Pero lo real es que empecé a escribir desde muy joven. Recuerdo que siendo circulista del PLD publiqué un poema en Vanguardia del Pueblo que llamó mucho la atención del profesor Juan Bosch, a tal punto que le pidió a Diómedes Núñez que me llevara a su despacho para conocerme. Fue mi primer contacto personal con el gran escritor. Seguí, luego, publicando poesías en Vanguardia, pero por la falta de espacio en el periódico, que era pequeño, nunca publiqué mis cuentos. Para mí fue en esa etapa donde se crearon los primeros cimientos y herramientas que hoy han permitido escribir mis primeras novelas.

¿Primero publicó el pasado año La gente detrás del muro? ¿Qué quiso transmitir con esta novela poblada de tantos personajes?

Mi primera novela, La gente detrás del muro, revela una profunda crítica a nuestra sociedad, a sus distorsiones, carencias y desigualdades. Es una especie de tragicomedia en la que se tipifica el comportamiento de los diferentes actores de la sociedad dominicana y latinoamericana. La idea central es la presentar a un pueblo que vive en la plenitud de su candidez sometido a la voluntad y los intereses de una manada de buitres, políticos y oportunistas que viven y se alimentan de su ignorancia. Para lograrlo y darle cierto sentido de universalidad a la historia, tuve que auxiliarme de numerosos personajes, historias yuxtapuestas y escenarios diversos. El resultado es una novela en la que el sentido de cotidianidad de la gente se une la aprensión por lo desconocido y al negro presagio de su futuro, conformando un mundo cruelmente realista, con pinceladas mágicas de surrealismo.