Joven violinista pide a Educación revisar evaluación para ocupar posiciones de profesor de música

SANTO DOMINGO. Un estudiante del Conservatorio Nacional de Música que está en cuarto año de su formación como violinista, en visita a DL denunció que el personal que evalúa a los que aspiran para la posición de profesores de música en el Ministerio de Educación favorecen a personas que no cuentan con la preparación debida, en desmedro de personas capacitadas.

Rhonnie Meraldo Thomas Nolasco manifestó que lleva tres años concursando y, al igual que otros compañeros cuya evaluación han sido aprobada, nunca han sido llamados para ocupar la vacante de profesores para el sistema de educación pública.

“Me trae a Diario Libre, la inquietud de ver las injusticias que se comenten en el país. Ver que a veces no vale uno prepararse diariamente para uno conseguir un mejor empleo...una oportunidad en un país donde hay tantas competencias. Eso nos lleva a prepararnos más, pero aquí todo se maneja por intereses políticos o amiguismo, una cuña que me lleve a conseguir un puesto o un trabajo”, apuntó.

Para avalar su planteamientos puso como ejemplo que consecutivamente ha participado en pruebas, las cuales ha aprobado. “He ido a una prueba para dar clases en la modalidad de artes de violín a niños mayormente de escasos recursos económicos en las escuelas públicas. Años tras años colocan a personas que no están calificadas, personas que aún no han logrado pasar el examen de admisión en el Conservatorio Nacional. ¿Cómo es posible que una persona que está en la Orquesta Sinfónica Nacional, como colegas que conozco, no logren una colocación, mientras los otros que no tienen la preparación sí?”, se preguntó el joven violinista que reside en San Pedro de Macorís.

Criticó que las veces que ha participado en la jornada de evaluación ha pasado las pruebas, sin embargo, le dicen que debe esperar al año siguiente y no pasa nada. “En esta ocasión hasta nos solicitaron certificado de buena conducta, lo que nos ilusionó, pero al final no nos llamaron. Las pruebas se hicieron hace más de un mes y el veredicto fue hace pocos días”, puntualizó.

Thomas Nolasco dijo que muchas escuelas carecen de profesores en Hato Mayor, por citar un lugar. “El llamado es al Ministerio de Educación para que validen más lo que son las aptitudes de cada uno de los participantes, porque de eso depende el futuro musical del país. Hablamos de gente que se ha capacitado en Berklee School de Boston y si hay una oportunidad de trabajar, hay que colocar a los que están preparados”, sustuvo.