$!Jóvenes dominicanos se unen a intento de Récord Guinness Mundial de Podcast

La pareja de esposos y también podcasters, Jeymi Febles y Robert Sasuke, han sido seleccionados para participar y representar a la República Dominicana en el Podfest Expo 2020.

Este el festival más importante en el mundo sobre podcasting, cuyos organizadores este año están apuntando a establecer un Record Guinness Mundial como el evento de podcast más grande jamás creado.

Junto a la pareja también se suma en representación del país, Danny Peña (godfree) podcaster dominicano residente en EE.UU., productor del podcast “Gamertag Radio” y primer latino en pertenecer al Salón de Fama del Podcast en Estados Unidos.

Las ponencias que tendrán a cargo son: “Cómo liderar una comunidad de oyentes” a cargo de Jeymi, “Por qué fracasan los podcast y claves para evitarlo” a cargo de Robert y “Our journey to the Podcasting Hall of Fame” a cargo de Danny Peña.

Tanto Jeymi como Robert fueron invitados por la organización y tienen el mérito de haber sido galardonados por los premios Latin Podcast Awards desde el 2017 hasta el 2019, en sus respectivas categorías. Actualmente ambos se desempeñan como gestores de www.podcastrd.com, el directorio de los podcasts dominicanos y de la comunidad local de podcasters.

El evento se inicia de manera formal el lunes 10 de agosto, y tendrá una agenda con decenas de conferencias en línea, en diferentes idiomas y de todas las temáticas relacionadas al tema. Es un evento que tiene una entrada general gratuita y otras de pago con beneficios adicionales.

El propósito de Podfest Expo es fomentar la comunidad de personas interesadas y apasionadas por compartir su voz y mensaje con el mundo. Es un evento donde se pueden adquirir ideas e inspiración con referentes de clase mundial, así como relacionarse con personas con intereses afines.