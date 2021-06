$!Jóvenes, su tiempo llegará: los protagonistas de grandes discursos en Premios Soberano

La gala de Premios Soberano, celebrada la noche de este martes 15 en el Teatro "La Fiesta" del Hotel Jaragua sigue dando de qué hablar.

Niní Cáffaro y Romeo Santos se alzaron con el Gran Soberano 2019 y 2020, respectivamente y María Cristina Camilo obtuvo el Soberano a las Artes escénicas por su ininterrumpida e impecable trayectoria, aunque el público pedía el Gran Soberano.

Pese a las críticas de premiados, los excluidos, baches o la larga ceremonia, en la premiación ocurrieron muchos momentos especiales y entre ellos los discursos motivadores que ofrecieron algunas figuras al buscar su estatuilla y que despertaron los aplausos de la audiencia.

El bachatero Romeo Santos, la comunicadora Nahiony Reyes y el humorista Miguel Céspedes motivaron a la juventud dominicana a no desesperarse y esperar el momento, pero a la vez seguir preparándose.

En tanto que las palabras de los veteranos Felipe Polanco "Boruga", la locutora María Cristina Camilo y el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián dejaron ese aire de sabiduría en el escenario.

A continuación, los más memorables:

Nahiony Reyes

Después de María Cristina Camilo la conductora de "De extremo a Extremo" fue la mujer que pronunció el discurso más emotivo de la noche al momento de recibir su galardón como "Presentadora del año" 2019.

"Gracias a Dios, a mi familia, a Acroarte, gracias Cervecería por cobijar los sueños de grandes artistas dominicanos. A mis hijos, que son la manifestación más sublime del amor de Dios hacia mi. A mi esposo que me acompaña esta noche. Gracias por ser mi soporte y por ponerle impulso a mis alas. Te amo con todo mi corazón. A mis padres, que entregaron absolutamente todo por mi, por mi crianza, formación y valores, a mis hermanos, los amo. Telemicro, mi casa. Señor Gómez Díaz gracias por todas las oportunidades, a mi programa de "De extremo a extremo" esto es de ustedes.

Todo tiene su hora como dice Juan Luis Guerra, debajo del sol naciente. No se desesperen juventud dominicana, todo tiene su tiempo, no midas tu tiempo con reloj ajeno. Santiago de los Caballeros: mi casa, esto es tuyo, mi ciudad, mi refugio, mi orgullo, donde mi corazón siempre vivirá. Gracias, gracias, gracias".

Romeo Santos

Pese a lo cuestionado de su declaración sobre sus orígenes, pues él nació y se crió en Nueva York, su madre es nacida y criada en Puerto Rico y su padre es dominicano, Romeo también envió un mensaje a no tirar la toalla mientras recibía el Gran Soberano.

"Quiero decirles a todos los jóvenes que quizás tienen una percepción errónea que cuando lleguen a cierto nivel en este negocio de la música la jornada se va a poner un poquito más fácil. Llevo un poquito más de 25 años de trayectoria y siempre hay altas y bajas, pero lo importante es mantenerse firmes y entender que lo más importante para cualquier ser humano es mantener su autenticidad y siempre recordar que si eso fue lo que te llevó al éxito, no cambies".

María Cristina Camilo

La pionera de la locución y la televisión dominicana sacó las lagrimas de los presentes y muy seguro del publico televidente con sus palabras que demostraron su gran formación y sello de bondad.

“Me siento honrada. Es tan grande su valor, he sido reconocida en cantidad, pero este especial, porque viene lleno de amor, del cariño de un pueblo que tanto me ha dado. He podido tener una trayectoria (en base a) bondad, honestidad, sinceridad, siempre teniendo presente el amor de Jesús.

Gracias a Dios, al día de hoy puedo decir que lo único que he hecho es dar todo lo que he podido por mi carrera. Que Dios bendiga mi pueblo que con tanto amor me ha respaldado y que Dios siga bendiciendo a Acroarte, Cervecería y a todas las personas que pusieron su granito de arena para que yo está noche recibiera este gran galardón”.

Doctor Cruz Jiminián, al recibir reconocimiento al personal médico

“Este premio no es para mi, sino para los médicos y enfermeras que perdieron la batalla contra el COVID-19. También para muchos médicos que, en este mismo momento, están luchando en un cuarto frío donde no se ve la luz del sol, ni la oscuridad de la noche, donde sola se escucha los ventiladores, el murmullo del oxígeno y el paciente diciendo doctor 'me muero' y pidiendo 'auxilio' para ellos, es este reconocimiento”.

Niní Cáffaro, Gran Soberano 2019

"Muchísimas gracias, doy las gracias por este reconocimiento a la trayectoria de 62 años en el arte. Gracias al maestro Rafael Solano, mi mentor, a mi familia. Gracias a ti pueblo dominicano que me has mimado con tus aplausos”.

Felipe Polanco "Boruga", Soberano Especial a la Trayectoria

"Qué bueno que sea de manos de ustedes (Raymond y Miguel) este premio, que siempre los he considerado como mis hijos. Gracias a Dios... una forma de entretener limpiamente y demostrar que la risa es parte de la vida, y que la vida simplemente nos la da Dios. Agradecer principalmente a mi esposa, a mi familia, a ustedes, a Acroarte, Cervecería... Señores, esa palabra lo engrandece todo: gracias; y lo llevaré en mi corazon, sobre todo en estos momentos en que uno está en el otoño de su vida y estas cosas tienen un valor incalculable".

José Antonio Molina, en representación de la Orquesta Sinfónica Nacional y sus 80 años de vigencia recibe Soberano Especial a las Artes Escénicas:

"Para mi ha sido un verdadero honor ya por más de una década dirigir la principal institución musical del país. He seguido el legado de grandes directores, entre ellos el maestro Julio De Wint, que se fue hace muy poco... He tenido la dicha de dirigir grandes orquestas en el mundo (la Sinfónica de Londres...), pero la Sinfónica Nacional, mi orquesta, es la orquesta más especial de toda mi vida, donde puedo llamar músico por músico por su nombre y hemos juntos levantado una orquesta, literalmente, de talla mundial. Felicidades Orquesta".

Ozuna, Soberano Solidario

“Dios es todopoderoso y sin él no podemos hacer nada. Gracias a mis (soldados) de Odisea Children, que trabajan día y noche desde Argentina, Puerto Rico, República Dominicana. Gracias a todos esos soñadores, sigan soñando, sigan metiendo mano, que luchan por su familia y por un propósito".

Yandel, Soberano Internacional

"Gracias a Dios primero que nada por estar aquí, vivo, tener salud, gracias a todos los fanáticos a nivel mundial, pero en especial quiero dedicárselo a todos los fanáticos de aquí por todo el cariño que me han dado durante tantos años, me siento muy contento, quiero dedicárselo a mi hermano W (Wisin), te amo, sin ti esto no fuera realidad, a mi familia, mis hijos... Gracias República Dominicana".

Miguel Céspedes

"A esos jóvenes, que hoy están emprendiendo, no se desesperen, que su tiempo llega, luchen por sus sueños".

Raymond Pozo

"Toda la gloria y la honra para el único que se la merece, nuestro señor Jesucristo".

La Ross María

“Siempre soñé con estar aquí, veía los premios desde pequeña. Mi padre siempre me decía “siempre darle gracias a Dios”, y le agradezco a Dios, a mi familia, al público, y a Acroarte y Cervecería. El premio se queda en Los Mina.